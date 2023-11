أغلى 15 لاعبا إسبانيا لم يلعبوا دقيقة واحدة في الليغا

ينتشر اللاعبون الإسبان في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية لكرة القدم، وفي الغالب ينتقل هؤلاء إلى ملاعب العالم بعد تجربة احترافية مع أنديتهم في الدوري الإسباني (الليغا).

لكن هذه القاعدة، يبدو أنها لا تنطبق على إسبانيين آخرين ممن انتقلوا إلى أندية أخرى خارج إسبانيا دون أن يلعبوا دقيقة واحدة في الليغا، ومع ذلك يشع نجمهم وترتفع قيمتهم السوقية.

وخاض أغلب هؤلاء اللاعبين تجارب مع فرق الناشئين أوالرديف في برشلونة وإشبيلية وسيلتا فيغو وفالنسيا وليفانتي وملقا وبلد الوليد.

🚨 Understand Arsenal have decided to seal David Raya deal in 2024 — it’s all guaranteed as buy option clause will be triggered for £27m.

Raya already signed potential long-term contract as #AFC player for June 2024 — all done. 🔴⚪️

Brentford accepted this structure due to FFP. pic.twitter.com/59eBNip3iK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2023