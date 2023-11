حضر محرز وغاب صلاح.. التشكيلة المثالية بالبريميرليغ في العقد الماضي

نشرت منصة "هوسكورد"، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، تشكيلتها المثالية لأفضل أداء فردي موسمي للاعبين في آخر 10 سنوات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب "الأهلي" السعودي وقائد منتخب "محاربي الصحراء" الممثل الوحيد للكرة العربية والأفريقية في التشكيلة المثالية التي ضمت 11 لاعبا، بعضهم لا يزال يلعب في البريميرليغ، وآخرون انتقلوا إلى دوريات أخرى.

وكان لافتا غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن التشكيلة.

واعتمدت المنصة في معيار أفضل تقييم فردي لـ11 لاعبا في كل المراكز خلال أي موسم من المواسم العشرة السابقة.

ووفق الإحصائيات لم يحظ أي جناح أيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 10 سنوات بتقييم موسمي أفضل من محرز. وشهد مركز الجناح الأيمن منافسة كبيرة بين عدة نجوم أبرزهم صلاح ومحرز.

🌡️ 7.84 WS Rating ⭐️ 10 Player of the Match awards ⚽️ 17 goals 🅰️ 11 assists pic.twitter.com/m7KQPnSD4T

وخاض محرز 284 مباراة كاملة في البريميرليغ مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وسجل خلالها 82 هدفا وقدّم 65 تمريرة حاسمة، فضلا عن تتويجه بلقب المسابقة 5 مرات.

أما قائد المنتخب المصري، فيبلغ رصيده من الأهداف 149 هدفا و68 تمريرة حاسمة، متفوقا بالأرقام على محرز لكن الاختيار يستند لأفضل أداء في موسم واحد وليس تراكميا عبر السنوات العشر الأخيرة.

🇪🇬 Mohamed Salah's statistically calculated player characteristics:

✅ Strengths:

🟢 Finishing

🟢 Key passes

🟢 Through balls

❌ Weaknesses:

🔴 Aerial duels

🔴 Holding on to the ball

🔴 Defensive contribution https://t.co/z2tv3cE0DJ pic.twitter.com/hFI5Ng82BA

— WhoScored.com (@WhoScored) November 17, 2023