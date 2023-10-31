السعودية تعزّز حظوظها لاستضافة مونديال 2034 بعد انسحاب أستراليا

عزّزت السعودية حظوظها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، مع انسحاب أستراليا الثلاثاء من السباق على احتضان نسخة 2034، في اليوم الأخير من المهلة المحدّدة لإعلان نوايا الترشّح.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) دعا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري دول آسيا وأوقيانوسيا إلى التقدّم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتبارا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، علما أن نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس جونسون في أغسطس/آب الماضي عن الاهتمام بالاستضافة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، لن يقدّم الاتحاد الأسترالي ترشيحه قبل الموعد النهائي المقرّر الثلاثاء، بعد أن ألقى الاتحاد الآسيوي للعبة بثقله خلف ملف المملكة العربية السعودية.

وقال الاتحاد الأسترالي، في بيان، "لقد بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034".

وبعد أن استضافت أستراليا، مع نيوزيلندا، مونديال السيدات هذا العام في نسخة اعتبرت ناجحة بشكل عام، تتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان أولمبياد 2032 الصيفي في مدينة بريزبين.

وبعد كشف رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير هذا الشهر إجراء محادثات مع أستراليا بشأن ملف مشترك محتمل، عاد وأعرب عن دعم ترشيح السعودية.

بعد 12 عاما فقط من مونديال قطر

في المقابل، ستكون استضافة السعودية، بحال بقائها منفردة كما هو متوقع في السباق، الثانية في تاريخ الشرق الأوسط، بعد 12 عاما فقط من احتضان قطر نسخة 2022، إثر نقل النهائيات إلى فصل الخريف، وكانت أنجح نسخ المونديال حسب ما ذكر فيفا وخبراء اللعبة.

وبعد دعوة فيفا، سرعان ما أعلنت السعودية نية الترشح، تلا ذلك ترحيب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، وقال "أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها".

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034#السعودية2034 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 9, 2023

وقال الاتحاد السعودي بعد إرسال خطاب الترشّح في 9 أكتوبر/تشرين الأول، إنه حصل على تأييد "أكثر من 70 اتحادا مختلفا من مختلف القارات (من أصل 211)، عبر بيانات رسمية"، عقب أقل من 72 ساعة على إعلان الترشّح. فيما عبّرت دول آسيوية عدة عن دعمها لها خلال كونغرس الاتحاد القاري، على غرار اليابان، أوزبكستان والهند.

أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم @ialkassim متحدثًا عن تأييد أكثر من 100 اتحاد من مُختلف القارات لملف #السعودية2034 وقدرة المملكة الكبيرة على تنظيم حدث استثنائي يحمل قوة إيجابية مؤثرة في كرة القدم العالمية. 🌍 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 16, 2023

وفي وقت سابق من العام الجاري، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

ودخلت السعودية بقوة على خط سوق انتقالات كرة القدم، فضمّت إلى دوري المحترفين لديها عددا كبيرا من نجوم اللعبة بدءا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولحق به نجوم مثل البرازيلي نيمار، والفرنسي كريم بنزيمة والسنغالي ساديو ماني.