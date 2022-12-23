حصد الإعجاب على منصات التواصل.. حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي يطابق شكل جده

يعرف الكثير من متابعي رياضة الملاكمة وعشاق الملاكم الأسطورة محمد علي كلاي أن له حفيدين يمارسان الرياضات الدفاعية هما باجيو علي والش (24 عاما) وشقيقه نيكو (22 عاما)، الأول ملاكم محترف، والآخر ملاكم في نزالات الفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" (MMA)، ولكن لم يحقق أي منهما الكثير من النجاح والألقاب حتى الآن.

لكن الأكثر شهرة من نيكو وباجيو علي -وهما ابنا رشيدة محمد علي- هي ليلى محمد علي كلاي ابنته التي حذت حذو والدها وأصبحت ملاكمة محترفة وإحدى أشهر النجمات في الفن النبيل، حيث خطت مسيرة احترافية بين عامي 1999 و2007 وحققت 24 انتصارا في 24 نزالا خاضتها، من بينها 21 انتصارا بالضربة القاضية الفنية.

Muhammad Ali's daughter Laila Ali with his teenage grandson… pic.twitter.com/peZ3rO0f8E — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 21, 2022

ولم تُظهر ليلى أشياء كثيرة عن حياتها الخاصة عدا أنها متزوجة منذ عام 2005 من لاعب كرة القدم الأميركية كيرتس كونواي، لكنها بعد فترة طويلة من إخفاء بعض جوانب حياتها العائلية نشرت الملاكمة السابقة صورة لها برفقة ابنها الأكبر كورتيس محمد جونيور كونواي عبر حسابها على منصة تويتر.

وعلى عكس ابني شقيقتها فإن صورة كورتيس كانت تحمل شبها كبيرا يقترب من التطابق مع جده الملاكم الأسطورة محمد علي وهو في بداياته.

ويبلغ كورتيس من العمر 14 عاما فقط، وهو الابن الأكبر لوالديه، إلى جانب بنت أخرى تدعى سيدني وتبلغ من العمر 11 عاما.

وأشارت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إلى أن ملامح الشبه الكبيرة بين الملاكم الراحل وحفيده دفعت الكثير من المتابعين على تويتر إلى التفاعل والإعجاب بالصور التي نالت أكثر من 100 ألف إعجاب، فيما لا يزال الغموض يكتنف توجه المراهق الصغير، وهل أنه سيكون رياضيا وملاكما أم سيختار القيام بشيء آخر.

ولاحظ ملايين المستخدمين على تويتر -الذين شاهدوا صورة ليلى كلاي (45 عاما) وابنها- التشابه، سواء مع جده أو مع والده كيرتس كونواي، كما نشروا في تعليقاتهم صورا قديمة تعود إلى مرحلة مراهقة وشباب كونواي الأب.

لكن الصورة الأكثر مشاركة كانت واحدة من الفترة التي قضاها كورتيس مع فريق شيكاغو بيرز لكرة القدم الأميركية، إلا أن أكثر ما يبدو عليه كورتيس هو بالتأكيد جده، نحتاج إلى الانتظار لنرى ما إذا كان سيقرر أن يسلك طريقا مشابها لوالده أو جده.

وكان محمد علي كلاي الملاكم الأميركي الأسطورة المسلم -الذي ولد سنة 1942 وتوفي في 2016- واحدا من أعظم الرياضيين في التاريخ وأشهر الملاكمين على الإطلاق، حيث احترف رياضة الفن النبيل بين عامي 1960 و1981، وتوج بعدة بطولات عالمية في الوزن الثقيل، كما كان مصدر إلهام للرياضيين وللشباب بشكل عام في النصف الثاني من القرن الماضي.