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الانتظار انتهى.. أولى مباريات ميسي مع سان جيرمان الليلة

ميسي ظهر في قائمة الفريق لمواجهة ريمس الليلة في الدوري الفرنسي (الأوروبية)
ميسي ظهر في قائمة الفريق لمواجهة ريمس الليلة في الدوري الفرنسي (الأوروبية)
29/8/2021

شهدت قائمة باريس سان جيرمان التي تواجه الليلة مضيفه "ستاد ريمس" في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهرت القائمة -التي نشرها حساب الفريق الباريسي على تويتر- أيضا وجود النجم الفرنسي كليان مبابي، الذي ربطته شائعات كثيرة بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الحالي، إضافة لوجود النجم البرازيلي نيمار.

وتنتظر جماهير فريق العاصمة الفرنسية خاصة وكرة القدم عامة، أول ظهور لميسي بقميص النادي الباريسي وأيضا مشاركة "الثلاثي الذهبي" لأول مرة منذ إعلان انضمام "البولغا" رسميا لصفوف الفريق الشهر الجاري.

ويدخل النادي الباريسي مباراة اليوم متصدرا لجدول ترتيب البطولة الفرنسية، بعدما حقق الفوز في أول 3 مباريات في المسابقة، كان آخرها على حساب نادي بريست 4-2.

المصدر : وكالة سند

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