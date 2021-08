الانتظار انتهى.. أولى مباريات ميسي مع سان جيرمان الليلة

شهدت قائمة باريس سان جيرمان التي تواجه الليلة مضيفه "ستاد ريمس" في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهرت القائمة -التي نشرها حساب الفريق الباريسي على تويتر- أيضا وجود النجم الفرنسي كليان مبابي، الذي ربطته شائعات كثيرة بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الحالي، إضافة لوجود النجم البرازيلي نيمار.

📋 A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021