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موعد مباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما الياباني بنهائي أبطال آسيا والقنوات الناقلة

إياب نهائي دوري أبطال آسيا
إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما (الجزيرة)
22/5/2024

يلتقي العين الإماراتي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

وتفوق يوكوهاما 2-1 على ضيفه العين في مباراة الذهاب.

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وعلى ملعب هزاع بن يزاد، يدخل رجال المدرب كريسبو مباراة يوكوهاما، وعينهم على الفوز فقط من أجل التتويج باللقب الثاني لهم في دوري أبطال آسيا.

وفاز العين، الذي يشارك في نهائي أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، باللقب القاري مرة وحيدة عام 2003.

 

 

موعد مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

تقام مباراة العين ويوكوهاما على ملعب هزاع بن زايد يوم السبت 25 مايو/أيار الجاري، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

  • قنوات الكأس القطرية.
  • بي إن سبورتس القطرية.
  • قناة أبو ظبي الرياضية.
  • قناة "إس إس سي" السعودية (SSC HD1).

حكم المباراة

يدير الحكم الأوزبكي الجيز تاتاشيف إدارة مباراة العين ضد يوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

المصدر : وكالات