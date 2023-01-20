فوق السلطة- هل ظهرت معجزة نبوية جديدة في مكة المكرمة؟

تناولت حلقة (2023/1/20) من برنامج “فوق السلطة” انتشار صور لجبال مكة المكرمة وهي مكسوة بالخضرة بعد هطول أمطار خلال الأيام الماضية.

ونشرت حسابات رسمية سعودية صورا لجبال مكة وهي مكسوة بحلة خضراء، ولم يقف الأمر عند التقاط الصور ونشرها، بل ذهب الأمر إلى أبعاد علمية ودينية، حيث تحدث الخبراء أن الجزيرة العربية ستتحول طبيعتها، وأن التغيير قادم لا محالة.

كما أكد علماء أن منطقة الخليج ستتحول إلى مروج خضراء مقابل انتشار الجفاف في أوروبا، وعلميا الأرض التي تجف تتصحر. وأكد خبراء بيئة بأن صحراء الربع الخالي -والتي سميت بهذا الاسم لخلوها من الحياة- لن تعود كذلك بعد اليوم، لأن الأمطار والسيول التي اجتاحتها في الآونة الأخيرة بدأت تحييها وتبعث الحياة فيها.

معجزة نبوية

وبموازاة التفسيرات العلمية يرى البعض أن معجزة نبوية شريفة بدأت في الظهور في مكة وأكنافها، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أخبر قبل 1400 عام أن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا.

ووفق الكتب التاريخية، فإن الجزيرة العربية كانت واحات خضراء قبل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما تؤكد الأحاديث النبوية أن عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا من علامات الساعة الصغرى.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

قيس سعيّد في المقاهي والتونسيون في الشارع.

100 جنيه فقط غرامة رشق ملك بريطانيا ببيضة.

نازحو مخيمات القهر والصقيع السورية يستغيثون.

قصة شيرين عبد الوهاب مع حذاء الجيش اللبناني.

نائبة بحرينية تبحث عن وظيفة مناسبة لشكلها.

هل ينضم حكم الظفرة إلى لجنة أمير الشعراء؟

تقديم: نزيه الأحدب