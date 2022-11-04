ردا على تحذيرات زيلينسكي للمصريين من المجاعة.. خالد الجندي يدعو لربط الجنيه بالله وليس بالدولار وأحمد موسى يهدد التجار

أعرب المذيع المصري خالد الجندي عن قناعته بأن تحديد أسعار المواد الغذائية في مصر يتم من قبل الله، مؤكدا أن تهديدات روسيا وتحذيرات أوكرانيا لا تعني اختلال الأسعار.

وجاءت تصريحات الجندي التي سلطت حلقة "فوق السلطة" بتاريخ 2022/10/4 الضوء عليها، بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تهديد روسيا للأمن الغذائي لكل من الجزائر ومصر واليمن وبنغلاديش وفيتنام.

ورفع الجندي المسؤولية عن ارتفاع الأسعار في مصر عن القطاع الحكومي والخاص، لأن المسعر هو الله وعلى مصر أن تربط عملتها بالله وليس بالدولار والذهب، حسب قوله.

وتعليقا على كلام الجندي قال نزيه الأحدب مقدم "فوق السلطة" إن مشيئة الله لا يعجزها شيء، ولا يعفي المسيئين والمتقاعسين عن أداء عملهم من تحمل مسؤولياتهم.

في المقابل؛ حذر المذيع "المثالي" في القاهرة أحمد موسى المتلاعبين بالأسعار في السوق المصرية بفضحهم، مؤكدا تخصيص مساحة في برنامجه لفضح التجار الجشعين والمتلاعبين بالأسعار على الهواء، كما دعا وزارة التجارة برفع أسماء المتلاعبين بالأسعار من أجل فضحهم.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: