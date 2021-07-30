25:18

من برنامج: فوق السلطة "قيس العابدين" يأكل الدستور على طبق إماراتي

تناولت حلقة (2021/7/30) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: “هل أكل قيس سعيد دستور تونس؟ ومن قدمه له؟ قيس العابدين بن سعيد ملك متوج فوق كل السلطات.

اقرأ المزيد