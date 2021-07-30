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25:18
من برنامج:
فوق السلطة
"قيس العابدين" يأكل الدستور على طبق إماراتي
تناولت حلقة (2021/7/30) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: “هل أكل قيس سعيد دستور تونس؟ ومن قدمه له؟ قيس العابدين بن سعيد ملك متوج فوق كل السلطات.
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30/7/2021
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