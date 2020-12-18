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من برنامج: فوق السلطة

المغرب يطبع والعثماني يبرر.. ما الذي حدث؟

تناولت حلقة (2020/12/18) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: بشار الأسد يفسر القرآن ويرفض السريانية والفينيقية. المغرب يطبع ورئيس وزرائه العثماني يبرر التطبيع.
18/12/2020
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