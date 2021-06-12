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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"ادعم إيمان البحر درويش".. وسم يتصدر تويتر في مصر تفاعلا مع غضب الفنان بسبب أزمة سد النهضة

تصدر وسم (هاشتاغ) “ادعم إيمان البحر درويش” قائمة الترند المصرية، والأعلى تفاعلا على منصة تويتر، وذلك بعد تصريحات للفنان المصري انتقد فيها تعامل الحكومة مع أزمة سد النهضة.
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202109:07 PM (مكة المكرمة)
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(الجزيرة)

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02:25
(الجزيرة)

مغردون ينددون بتعرض مصطفى الخواجا للتعذيب والإهانات أثناء اعتقاله لدى السلطة الفلسطينية

01:18
(الجزيرة)

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03:52
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