خبير عسكري: المواصي لن تستوعب النازحين من رفح والاحتلال فشل بتأمين الرصيف الأميركي

في تعليقه على المعلومات التي أوردتها صحيفة "بوليتيكو" بأن إسرائيل تنوي تهجير السكان في رفح إلى منطقة المواصي على ساحل غزة، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن هذه المنطقة لا يمكن أن تستوعب الموجودين في رفح وعددهم مليون و400 ألف.

وكانت بوليتيكو نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومنظمات إغاثية أنها وضعت خطة لإجلاء السكان من مدينة رفح استعدادا لاجتياحها بريا. وأضافت أن الخطة الإسرائيلية تتضمن نقل السكان من رفح إلى منطقة المواصي.

وقال العقيد الفلاحي -في تحليله العسكري لقناة الجزيرة- إن ما يتداول من تصريحات يفيد بأن المدنيين الغزيين في رفح سيتم نقلهم إلى المواصي ثم التوسع باتجاه النصيرات، مؤكدا أن هذه المنطقة ممتلئة بالنازحين الذين قدموا من الشمال ومن المناطق الوسطى ومن خان يونس جنوبي القطاع، وبالتالي فهي لن تستوعب الغزيين القادمين من رفح.

وما تحدثت عنه صحيفة بوليتيكو يعطي دلالة واضحة على أن الإسرائيليين ليس لديهم خطة واضحة وحقيقية لعملية إجلاء سكان رفح، ولذلك يعلن الأميركيون معارضتهم لاجتياح رفح ما لم تكن هناك خطة لنقل المدنيين وتوفير الحماية لهم، بحسب ما قال الخبير الذي أشار أيضا إلى أن منطقة المواصي سبق أن تم اختيارها خلال اقتحام جيش الاحتلال خان يونس.

البقاء في نتساريم خطأ إستراتيجي

وفي السياق، يرى العقيد الفلاحي أن التدمير الممنهج الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي منذ بداية حربه على قطاع غزة، وتدمير المربعات السكنية تحديدا يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من مناطقهم، وهو ما تؤكده تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، لكن الغزيين يرفضون هذا المخطط من خلال تمسكهم بأرضهم، كما يشير الخبير.

وبشأن التطورات على محور نتساريم، أكد العقيد الفلاحي أن الوجود الحقيقي لقوات الاحتلال في قطاع غزة هو على هذا المحور، مما يجعله هدفا لمقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث تقصف المقاومة قوات الاحتلال الموجودة هناك بالصواريخ وبالهاون وكافة الأسلحة التي بحوزتهم.

ورغم أن محور نتساريم -كما يواصل العقيد الفلاحي- يتعرض للاستهداف من قبل المقاومة، فإن جيش الاحتلال يسعى إلى تحقيق الكثير من الأهداف الإستراتيجية من خلال وجوده فيه، ومنها أن الاتفاق بين الأميركيين والإسرائيليين يقضي بأن يكون الرصيف العائم الذي يبنيه الأميركيون محميا من القوات الإسرائيلية، مما يعني أن هذه القوات ستقدم دعما لوجيستيا وعملياتيا للقطاعات التي توجد على البحر.

كما أن محور نتساريم يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ويتحكم في حركة المدنيين، ويمنع وصول التعزيزات ما بين الطرفين، كما أنه يعتبر موطأ عملياتيا متقدما لجيش الاحتلال.

ويشير الخبير الإستراتيجي إلى أن عمليات القصف التي تشنها المقاومة بدأت تؤثر على القوات الإسرائيلية الموجودة على محور نتساريم، مما يعني أنها ستكون عاجزة عن تأمين الحماية للرصيف العائم، مبرزا أن العسكريين الإسرائيليين أنفسهم يقولون إن بقاء القوات في هذا المحور خطأ إستراتيجي كبير.

ويذكر أن الجيش الأميركي أعلن أمس الجمعة أن قواته نقلت موقع بناء الرصيف العائم لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من منطقة في عرض البحر إلى ميناء أسدود الإسرائيلي "بسبب الأمواج العالية والرياح القوية"، لكن العقيد الفلاحي يستبعد عامل الجو.