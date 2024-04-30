وزير خارجية نيوزيلندا: لا سلام في فلسطين دون إنهاء الاحتلال

قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إن بلاده تدعم حل الدولتين كأساس للسلام ووقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، مؤكدا أنه لا سلام في فلسطين دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن إنهاء الكارثة الإنسانية الحالية أولى من إنهاء الاحتلال في الوقت الراهن، لافتا إلى ضرورة "التفريق بين الضحايا الأبرياء، وعدم تجاهل ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، حسب تعبيره.

ولفت بيترز إلى أن بلاده تأمل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقال إنها طالبت بهذا الأمر منذ أشهر، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بحاجة للسيطرة على الأزمة لإجبار الأطراف على القبول بالسلام في المستقبل.

وعن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة دون شروط، قال بيترز إنه لا توجد حكومة فلسطينية يمكن الاعتراف بها حاليا، معربا عن اعتقاده بأن الأمر الأهم حاليا هو وقف الكارثة الإنسانية الحالية وتحقيق السلام.

وأعرب بيترز عن اعتقاده بإمكانية نجاح الجهود التي تبذلها دول مثل قطر ومصر في التوصل إلى حل يضمن سلاما دائما في المستقبل.