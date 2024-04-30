خبير عسكري: تصريحات نتنياهو عن دخول رفح والبقاء بغزة هي للضغط على المقاومة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية رفح وعدم الانسحاب من قطاع غزة، هدفها الضغط النفسي على قوى المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إنه لا تغيير في أهداف الحرب، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، كما قال إن إسرائيل لن تقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.

ويرى الفلاحي أن نتنياهو يعتبر الدخول لرفح سبيلا لاستكمال تدمير البنى التحتية للمقاومة ويعطيه فرصة للوصول إلى قياداتها وأسراه في القطاع، وتحقيق ما لم يحققه في مناطق الشمال والوسط ومدينة خان يونس.

ويجدد الخبير العسكري إبداء تصوره بأن الاحتلال لن يقوم بعملية برية موسعة في رفح ويستخدم الطاقة التدميرية الكبيرة التي استخدمها في المناطق الأخرى من القطاع، نظرا لغلبة احتمالية وجود الأسرى في رفح.

وأشار في هذا السياق إلى وجود معلومات عن خطة لدى الاحتلال بدخول أحياء مدينة رفح، وإنذار أهل كل حي قبل دخوله للخروج منه، وهو ما يعني أن العملية العسكرية في رفح ستكون محدودة ضمن مناطق جغرافية محددة سلفا.

ويرى الفلاحي أن تصريحات نتنياهو الأخيرة سياسية وتهدف للضغط النفسي على فصائل المقاومة، خصوصا أنها متزامنة مع مفاوضات تجري من خلال الوسطاء، ومن ثم لا ينبغي البناء عليها، لافتا إلى أن عسكريين سابقين أكدوا أن استمرار البقاء في محور نتساريم خطأ كبير.

لكنه يرى أن الاحتلال لديه الإمكانات اللازمة لفتح جبهة رفح، مشيرا إلى أن نتنياهو يعول على الدخول إلى رفح لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهداف الحرب التي لم تتحقق حتى الآن، وعلى هذا الأساس يكرر تأكيده دخول رفح مهما كانت المواقف الدولية.