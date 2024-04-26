ما أهمية محور نتساريم؟ وما دلالة سحب لواء ناحال الإسرائيلي من غزة؟

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن محور نتساريم الذي يربط شرق قطاع غزة بغربه له أهمية كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب متعددة، أبرزها فصله شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، وهو ما يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتقسيم القطاع.

وأضاف الفلاحي، في تحليل للجزيرة، أن من أسباب أهمية هذا المحور كذلك منع عمليات التسلل التي يمكن أن تحدث باتجاه مناطق الشمال، ومن ثم التحكم بحركة المدنيين، كما أن هذا المحور عملياتي متقدم، ويسمح للقطاعات الآلية والمدرعة بالتقدم لعمق الموضع الدفاعي داخل قطاع غزة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذا المحور فيه 3 ممرات، أحدها للعجلات المدولبة، والثاني للعجلات المدرعة، والأخير ممر للحركة السريعة، مما يعني إمكانية استخدامه باعتباره منطقة آمنة يمكن الانتقال خلاله بسرعة كبيرة تصل إلى 7 دقائق من الشرق، تجاه البحر في الغرب.

ويرى الفلاحي أن الاحتلال يحاول الاستفادة من هذا المحور عملياتيا، واستخدامه كورقة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مفاوضات صفقات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، على اعتبار أنه سيكون موجودا بصورة دائمة في هذه المنطقة.

ولفت الخبير العسكري إلى أن الاحتلال أقام 3 قواعد في هذا المحور، الأولى ناحية البحر في الغرب، والثانية في تقاطع شارع صلاح الدين مع المحور، والثالثة تم إقامتها بداية المحور من ناحية الشرق.

سحب لواء ناحال

وبشأن دلالة سحب لواء ناحال الإسرائيلي من محور نتساريم واستبداله بلواءين من قوات الاحتياط، يرى الفلاحي أن ذلك يأتي في إطار التأهيل والاستعاضة وإعادة الاستعداد القتالي لعملية جديدة في المنطقة، لافتا إلى أن لواء ناحال خرج بخسائر كبيرة جدا.

وأشار في هذا السياق إلى تصريحات آمر كتيبة قبل أسبوع بأنه تم الانتهاء من عملية عسكرية في المغراقة والزهراء وسط القطاع، لكن جيش الاحتلال قرر العودة إليها مرة أخرى، مما يعكس شعورا بوجود خطر على قواته الموجودة في محور نتساريم، ومن ثم فهو يقوم بذلك في إطار مساعيه لحمايتها.

واستبدال لواء نحال بلواءين احتياط، يأتي لكونهما غير مدربين بنفس مستوى تدريب القوات النظامية، مما يعني -حسب الفلاحي- انخفاض القدرة القتالية لدى هذه القطاعات، مؤكدا أن المحور بات تحت مطرقة الهاونات والصواريخ، وأنه من الممكن أن ترتفع فاتورة خسائر الاحتلال خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مغادرة لواء ناحال قطاع غزة بعد 6 أشهر من القتال ليحل محله لواءان احتياطيان، في حين اعترف الاحتلال بإصابة 11 عسكريا خلال الساعات الماضية.

ويأتي قرار سحب "ناحال" بعد أسبوعين على إقالة رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قائد اللواء التابع للقيادة الجنوبية ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي لجنة دولية إغاثية، مما أثار استنكارا دوليا واسعا.

ولواء ناحال فرقة عسكرية إسرائيلية أصبحت مشاهدة جنودها القتلى معتادة خلال الحرب على غزة، وتعد "رأس الحربة" في الاجتياحات البرية بالقطاع.