تاريخ طويل لشارع صلاح الدين الذي شهد اشتباكات بين المقاومة والاحتلال

يمتد شارع صلاح الدين -الذي شهدت مفترقاته قتالا عنيفا بين المقاومة وجيش الاحتلال- مسافة 45 كيلومترا من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوبا، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع.

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