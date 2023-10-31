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تاريخ طويل لشارع صلاح الدين الذي شهد اشتباكات بين المقاومة والاحتلال
يمتد شارع صلاح الدين -الذي شهدت مفترقاته قتالا عنيفا بين المقاومة وجيش الاحتلال- مسافة 45 كيلومترا من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوبا، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع.
يمتد شارع صلاح الدين -الذي شهدت مفترقاته قتالا عنيفا بين المقاومة وجيش الاحتلال- مسافة 45 كيلومترا من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوبا، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع، ثانيهما شارع الرشيد، وهو أحد أقدم الشوارع في العالم.
تقرير: ماجد عبد الهادي
31/10/2023