بالخارطة.. أين وكيف وقعت مجزرة الطحين في غزة؟

أظهر تقرير بثته الجزيرة المكان الذي وقعت فيه ما بات يعرف بمجزرة الطحين -التي راح ضحيتها 109 شهداء ومئات المصابين- جراء قصف قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع مواطنين فلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على الطحين والمساعدات الإنسانية، في قطاع غزة.

وحسب الخارطة التي قدمها "صهيب العصا" فإن المجزرة جرت قرب دوار النابلسي الذي يقع عند تقاطع شارع الرشيد، الممتد من الشمال إلى الجنوب على الشاطئ، مع شارع رقم 10 بالجهة الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت بشكل شبه كامل من المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية، وكذلك المناطق الشرقية، ولكن أبقت تمركزات لها عند القاطع الجنوبي من مدينة غزة بين شارعي الزيتون والشيخ عجلين، والتي منها تقوم بتوغلات في المدينة وعمليات قصف من حين لآخر.

ومن المعروف أن المساعدات الشحيحة -التي يسمح بدخولها إلى وسط القطاع- تمر عبر شارع الرشيد، وهو ما يدفع النازحين وأهالي مدينة غزة والمناطق الشمالية للاحتشاد عند سماعهم بوصول شاحنات إغاثة أو إنزالها، وهو ما تم عند دوار النابلسي حيث جرى إنزال مساعدات توجهت لها حشود الفلسطينيين.

وعندها كانت عمليات القنص من قبل قوات الاحتلال، سواء الآليات العسكرية والدبابات والجنود، أو المسيرات التي استهدفت المحتشدين بالرصاص قنصا فاستشهد نحو 109 حتى وقت بث التقرير إضافة إلى مئات الجرحى.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة قال إن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع المحاصر، حيث كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات، لكنه قتلهم بدم بارد.