تفاعل وإعجاب على المنصات بطفل مصري حاور فلسطينيين من غزة

لا يقتصر الاهتمام بمعاناة الشعب الفلسطيني على الكبار فقط، بل حتى الأطفال يهتمون ويتابعون ما يحدث لأهل قطاع غزة، وهو حال طفل مصري من محافظة الأقصر أظهر دعمه للفلسطينيين على طريقته.

فقد اختار الطفل عمر ذو السنوات العشر أن يخاطب ويحاور فلسطينيين من غزة ليؤكد دعمه لهم، خاصة الأطفال من سنه، والذين يعانون جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهور.

وتحاور عمر مع آلاء أبو دقة وعائلتها التي ترافق الأم مريضة السرطان سهيلة أبو دقة للعلاج في مصر.

وحاز مقطع فيديو لعمر وهو يحاور فلسطينيين من غزة تفاعلا كبيرا ونال إعجاب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد رصدت حلقة (2024/2/21) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات والتغريدات.

وقالت سمر في تعليقها "عندما تتحدث الفطرة السليمة.. شكرا لك أيها الطفل لأنك ذكرت العالم أن قلوبنا مع فلسطين دائما وأبدا ورغم كل شيء".

وكتب هاني "هذا الطفل يمثلنا ويمثل كل عربي وكل إنسان عنده ضمير وإنسانية".

وغرد إبراهيم قائلا "هذا الجيل سيكون الأقوى والأوعى من بين كل الأجيال السابقة لأنه تلقى جرعات وعي حقيقية واقعية".

ورأى وائل أن كلام الطفل المصري عمر "من القلب ووصل للقلب، وأن أهل فلسطين أعلم وأدرى أن قلوبنا كقلب عمر في حب فلسطين وأهلها".

يذكر أن معاناة الفلسطينيين تتفاقم يوما بعد يوم، وقد أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر رائد النمس لقناة الجزيرة أن قطاع غزة يشهد مجاعة حقيقية أدت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين.

وحذر النمس من أن ما يحدث في شمالي قطاع غزة سيمتد إلى مناطق أخرى منه، مشيرا إلى تراجع في إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال.