رمضان.. كيف يكون شهر عبادة وعمل وإنتاج؟

حث الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان المسلمين على استغلال رمضان لزيادة الهمة والجرعة الإيمانية لأن الأجر يتضاعف في هذا الشهر، لكن دون إغفال العمل والإنتاج، مستشهدا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين لم يعطلوا الجهاد خلال الشهر الفضيل.

وأشار الشيخ السويدان إلى أن الله عز وجل قد أكد على معنى أن العمل عبادة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحاديث أن "من بات كالا (مرهقا) من عمل يده بات مغفورا له" و"من عمل لينفق على أولاده وأسرته وامتنع عن الحرام بات مغفورا له".

وأوضح ضيف حلقة (2023/3/28) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" أن للعبادة شروطا تتمثل في التالي: أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وتكون صوابا، وحتى يكون عمل الإنسان من أجل الرزق عبادة يجب أن يتوفر فيه شرطان: أن ينوي بعمله الاكتفاء بالحلال عن الحرام وأن يعيل أهله ويعيش بكرامة، ولأنه بدون نية لا تكون عبادة، وأن تكون صوابا، أي لا تخالف شرع الله تعالى وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويشدد السويدان على ضرورة الجمع بين العمل والعبادة وخاصة في رمضان المبارك، وأن الله عز وجل لم يوجد أمة كسولة تعبد فقط في المسجد وتترك الحياة، وبالتالي فإن رمضان هو شهر الإنتاج والعمل وليس الكسل، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المعارك والأحداث التاريخية التي لها علاقة بالجهاد وقعت خلال رمضان، وانتصارات المسلمين فيه كانت كثيرة.

ويبيّن أن شهر رمضان فرصة ثمينة للمسلم وهو هدية من الله عز وجل لعباده، وفيه بدأ نزول الوحي "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.. " كما جعل الله عز وجل من رمضان إلى رمضان كفارة بينهما.

ويبرز أن الإنجازات التي حققها المسلمون في السابق لم تكن عسكرية فقط بل كانت سياسية، وأن الانتصار الحقيقي هو انتصار الأمة على نفسها.

مسلسلات ومسابقات لا تظهر إلا في رمضان

ويستغرب الشيخ السويدان في نفس السياق من تصرفات بعض المسلمين في رمضان، حيث لا تظهر المسلسلات والمسابقات إلا في شهر رمضان مرجعا ذلك إلى عدم فهم هؤلاء الناس لأهداف الشهر الفضيل والتي حددها في: التقوى (لعلهم يتقون) والشكر (لعلهم يشكرون) والرشاد (لعلهم يرشدون).

ويدعو الداعية الإسلامي الشباب المسلم إلى الترفيه عن نفسه، ولكن من خلال مشاهدة الأحداث التاريخية والمسلسلات التي ترفع الهمة وتقدم العلم والمعرفة والقدوة، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض ما وصفها بالمسلسلات التافهة وتجعل المنتجين يتجهون إلى الأعمال الجادة والمفيدة.

وعن كيفية انتصار الإنسان على شهواته في رمضان، يرى الدكتور السويدان أن عليه الارتقاء بنفسه من الشح والبخل إلى الكرم والعطاء، ويضع أهدافا لنفسه، كأن يغيّر العادات السيئة، موضحا أن الإنسان يتغير بتغير قناعاته الفكرية واهتماماته ومهاراته وعلاقاته.