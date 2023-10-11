في طريقها للشرق الأوسط.. تعرف على حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"

تعد حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي وجه الرئيس الأميركي جو بايدن بتحريكها لتدعم الوجود البحري الأميركي بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، هي الأحدث من حاملات الطائرات الأميركية منذ 40 عاما.

وتعتمد الحاملة على مفاعلين نووين جديدين من طراز "إيه 1 بي" يوفران 3 أضعاف الطاقة للحاملة، ويسمحان لها بالإبحار مدى غير محدود من الكيلومترات.

ورصد محمود الكن في هذا التقرير أبرز مواصفات حاملة الطائرات الأميركية.