خريطة تفاعلية.. تعرف على الولايات الأميركية التي تحرم مقاطعة إسرائيل 

وسط الاحتجاجات المستمرة في مختلف الجامعات الأميركية المؤيدة للفلسطينيين، من المفيد أن نتعرف على الولايات الأميركية التي كانت قد أقرت -السنوات والأشهر الماضية- تشريعات تجعل مقاطعة إسرائيل غير قانونية.

وحسب المكتبة الافتراضية اليهودية فإن 38 ولاية أميركية اعتمدت قوانين أو أوامر تنفيذية أو قرارات تهدف إلى تثبيط المقاطعة ضد إسرائيل.

وبشكل منفصل، نظر الكونغرس في تشريع مناهض للمقاطعة كرد فعل على حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية "بي دي إس" (BDS).

وقد أقر مجلس الشيوخ مادة تتضمن أحكاما مناهضة للمقاطعة، في 28 يناير/كانون الثاني 2019، بأغلبية 74 صوتا مقابل 19.

كما أصدر مجلس النواب قرارا يدين مقاطعة إسرائيل في 24 يوليو/تموز 2019، بأغلبية 398 صوتا مقابل 17 صوتا. لكن لم يتم اعتماد أي قانون اتحادي حتى الآن.

وفيما يلي قائمة بالولايات المختلفة التي سنت هذا النوع من التشريعات ومتى كان ذلك وما يتميز به: