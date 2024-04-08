بعد 12 شهرا من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع تحولت أغلب أحياء العاصمة السودانية إلى ساحات مهجورة، فالخرطوم التي نزح منها عشرات الآلاف من ساكنيها لم تعد كما السابق، ومنازلها المدمرة والمنهوبة والمحترقة تحكي قصصا مأساوية لفعل الحرب.

بعد عام من الحرب خسائر بمليارات الدولارات لحقت بالبنى التحتية والمصانع والمنشآت، فقد الملايين وسائل كسب العيش وتوقفت رواتب الموظفين وهاجر ونزح ما لا يقل عن 10 ملايين سوداني جراء القتال الذي امتد إلى ولايات عدة.

آلاف المباني الحكومية والخاصة في مدن الخرطوم بدت كساحات لقتال لا يزال مستمرا في أجزاء واسعة من العاصمة وإن تراجعت وتيرته عما كان عليه الوضع في الأشهر الأولى، لكن أصوات الرصاص وهدير الطائرات لا تزال مسموعة في مواقع عدة بالخرطوم.

أطلال

تبدلت ملامح حي الشهداء في أم درمان إثر الحرب، حيث كان طوال عام تقريبا مركزا لقوات الدعم التي اتخذت من بناياته العالية مكانا للقناصة، فكان الحي هدفا للطيران الحربي وقذائف الجيش، فتحولت المباني التاريخية والحديثة والأثرية إلى أطلال.

فالحي -الذي أخذ اسمه من "شهداء" معركة كرري التاريخية التي وقعت عام 1898 بين قوات المهدية والجيش البريطاني- شهد أشرس المعارك وتناثرت الجثث في المكان، ولا يُعرف حتى الآن عدد من قضوا من الطرفين.

وتؤكد الشواهد في بعض مناطق حي الشهداء أنها كانت مكانا لتخزين الأسلحة وإخفاء السيارات العسكرية من قصف المسيّرات، كما أن مشهد السيارات المحطمة والأخرى المسروقة منها أجزاء رئيسية يكاد يبدو اعتياديا، وهي متناثرة على امتداد الطرقات.

وفي كل الطرق الفرعية والأزقة والشوارع الرئيسية في وسط أم درمان وشرقها تدمرت توصيلات وأعمدة الكهرباء بفعل القذائف.

لم تسلم منازل الشخصيات التاريخية في أم درمان من التخريب والنهب، واستباحتها قوات الدعم السريع وتحصنت داخلها، كما سرقت منها مقتنيات تاريخية، مثل منزل الرئيس الأسبق جعفر النميري الذي حُطّم أثاثه وسُرق القيّم منه وتناثرت صور صاحبه على الأرض.

كما لحق السطو بمنزل الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء الأسبق، علاوة على منزل الزعيم إسماعيل الأزهري رافع علم الاستقلال وأول رئيس وزراء سوداني، حيث ترتكزت قربه قوة من الجيش لتأمينه، لكن بدا واضحا للعيان تعرضه لقذائف ورصاص وللنهب.

خراب

الخراب في المشافي والأعيان والجامعات يعدّ السمة الأبرز للوضع في أم أدرمان حيث تحول أغلبها إلى ساحات بلا معالم ومرتعا للقطط والكلاب الضالة.

ودمرت القذائف مستشفى أم درمان التعليمي بأقسامه المتعددة التي تسد حاجة القطاع الصحي في المدينة وغيرها من المناطق المجاورة، كما طال الخراب مستشفيات خاصة في محيط الشهداء، بينها مستشفى النيل الأزرق ومستشفى المناطق الحارة ومستشفى آسيا الذي احترق كليا.

وحول هذه المشافي تبعثرت معدات طبية، وبدت الصيدليات الملحقة بها خالية من الأدوية التي تناثر بعضها في الشوارع القريبة.

ووفق تقديرات وزارة الصحة السودانية الأولية، فإن حجم التخريب والخسائر في المستشفيات والمراكز الصحية بلغ نحو 11 مليار دولار.

ويعدّ مسجد رجل الدين الصوفي العارف بالله الشيخ الفاتح قريب الله معلما بارزا في أم درمان، لكنه تحول إلى ساحة عراك شرس واستبيح حرمه وطالته القذائف من كل الاتجاهات، وظهرت آثار تخريب على الضريح الذي يضم مدفن الشيخ الصوفي.

اختفت بشكل كلي ملامح محال ومتاجر كثيرة في سوق أم درمان العريق، والذي يقع وسط المدينة وكان يضج بالحياة والبضائع من مختلف الأصناف ويقصده عدد كبير من سكان العاصمة لتميزه ومزجه بين السلع التقليدية والحديثة، علاوة على أسعاره المعقولة.

وتحول السوق إلى ركام وتمت سرقته بالكامل، بما في ذلك سوق المصوغات الذهبية، حيث تم إحراق أغلب المتاجر بعد نهبها، فيما تأثرت أخرى بالقذائف المتساقطة.

معركة طاحنة

كما تحولت المحطة الوسطى في أم درمان إلى ساحة للروائح الكريهة جراء تناثر الجثث، ويقول عسكري كان يتجول في المكان للجزيرة نت إن الروائح منبعثة من مجاري الصرف الصحي حيث تساقطت عشرات الجثث وتحللت.

وتبرز في المحطة الوسطى بقوة أيادي اللصوص والناهبين الذين عاثوا فسادا في المكان وأحرقوا ما لم يتمكنوا من حمله، كما يمكن ملاحظة آثار القصف المدفعي والجوي، وبدا أن المكان الذي كانت تسيطر عليه قوات الدعم السريع لأشهر طويلة شهد معارك ضارية ومواجهات مميتة مع الجيش السوداني.

في مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وقعت معركة طاحنة بين الجيش والدعم السريع، وتمكن الجيش من استعادته بعد أن اتخذته قوات الدعم السريع قاعدة عسكرية ومخزنا للسلاح منذ بدء القتال في منتصف أبريل/نيسان 2023.

وشهد محيط المقر معارك طاحنة واستماتت قوات الدعم في التحصن داخله لأيام طويلة، لكن تواصل الحصار واستخدام الجيش المسيّرات قضيا على أغلب القوة التي كانت داخله، وأظهرت المشاهد والصور من داخل الهيئة حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.

بدوره، قال إبراهيم بختان رئيس اللجنة التي شكلتها وزارة الإعلام لحصر الخسائر في الإذاعة والتلفزيون في تصريحات يوم 24 مارس/آذار الماضي "اتضح للجنة تعرض الإذاعة القومية لحريق شبه كامل وتضرر أستوديوهات التلفزيون وتسريب كل معينات النقل الخارجي الجديدة وإحراق القديمة".

وقدّر بختان الخسائر التي تعرضت لها الإذاعة والتلفزيون بملايين الدولارات، وتحدث عن سرقة كل السيارات العاملة في المقر وعن تدمير غرفة التحكم الرئيسية للإذاعة ومركز الأخبار ووحدة النقل الخارجي، وما لم تتم سرقته تم تدميره بإطلاق النار، كما طال التخريب أجهزة أستوديوهات قناة ولاية الخرطوم.

مقابر في البيوت

كغيرها من مدن العاصمة تحولت أغلب أحياء الخرطوم بحري إلى مساكن مهجورة ومدمرة، ولا تزال أجزاء واسعة منها تشهد مناوشات واشتباكات مستمرة، ولا سيما الجهة الشمالية حيث مصفاة الجيلي للنفط.

والمدينة -التي تعدّ مركزا صناعيا وتجاريا مهما- لم تعد كما السابق، فمصانع الدقيق والمشروبات الغازية والزيوت وغيرها باتت أطلالا تذرها الرياح، وأسواقها العامرة تحولت إلى ركام.

وفي الأحياء المترامية يتمسك بعض السكان بالبقاء، لكنهم يعيشون تحت ظروف بالغة السوء بسبب انقطاع الكهرباء والمياه لقرابة العام، ومن بقي منهم تحولوا إلى السكن في منزل واحد لاحتياطات أمنية وخوفا من الاعتداءات ولتجهيز الطعام جماعيا.

لم يجد العديد ممن فضلوا البقاء بديلا لطهو الطعام بعد انعدام غاز الطبخ في مناطق عديدة بمدينتي الخرطوم وبحري خيارا غير قطع الأشجار وترك القطع في الشمس لفترات حتى تجف للطهو.

تحولت بيوت وشوارع وساحات بعض الأحياء إلى مقابر لدفن الموتى، خاصة عند اشتداد المعارك حيث يقوم بعض المتبقين بدفن الجثث في أقرب شارع أو ساحة فارغة، ويواجه السكان المتبقون مشاكل جمة عند ذهابهم إلى المقابر من تفتيش واعتقالات واعتداءات، لذلك يدفنون موتاهم في المنازل والشوارع.

ويروي سكان بحري حادثة مؤلمة عن شخص لم يعلم أحد بموته معتقدين أنه ذهب لزيارة ذويه في منطقة أخرى كما يفعل عادة، لكن بعض الجنود من القوات المتقاتلة عثروا على أجزاء من جسده مقطعة وأبلغوا الأهالي بذلك، ووجد رفاقه بقية أجزاء جسده وقد قطعته الكلاب بعد وفاته داخل منزله.