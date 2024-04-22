إنفوغراف.. مناطق النفوذ وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط

تزايدت المخاوف من تصاعد التوتر والعنف في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، حيث تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الصاروخية، بينما تشهد المنطقة زيادة في التوترات بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما عززت الولايات المتحدة وجودها في الشرق الأوسط ردا على تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

المصادر:

مركز ويلسون، وزارة الخزانة الأميركية، المجلس الأطلسي، المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وزارة الخارجية الأميركية، الموسوعة البريطانية، وزارة الخارجية القطرية، وزارة الدفاع الأميركية، الثورة الإسلامية الإيرانية. فيلق الحرس، وكالة تسنيم للأنباء، مسؤولون من الحوثيين، حزب الله، القيادة المركزية الأميركية، وزارة الخارجية الإيرانية.