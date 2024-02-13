جاكرتا- يتوجه أكثر من 205 ملايين ناخب إندونيسي صباح غد الأربعاء 14 فبراير/شباط لصناديق الاقتراع، في سادس انتخابات تجري في البلاد منذ التحول الديمقراطي، بعد سقوط نظام سوهارتو عام 1998.

وسيُجري غدا انتخاب رئيس للبلاد ونائبه، واختيار 20 ألف عضو في البرلمان المركزي ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية في الأقاليم والمحافظات، من خلال التصويت في 823 ألفا و220 مركز اقتراع.

الجزيرة نت استطلعت آراء عدد من المواطنين الإندونيسيين من فئات متنوعة، حول ما ينتظرونه من انتخابات الغد، وما يأملونه من الرئيس -الذي سينتخب- أن يحققه لهم ولبلادهم.

ويكاد يجمع المتحدثون أن أهم ما ينتظرونه غدا هو أن تجري الانتخابات بشكل نزيه وشفافية، ودون تدخل في العملية الانتخابية، وأن تنتهي بشكل آمن ودون أحداث عنف، كما حصل في الانتخابات السابقة عام 2019، والتي تبعتها أحداث عنف بسبب التشكيك في نتائجها.

وينتظر المستطلعة آراؤهم أن يكون الرئيس القادم قادرا على تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني والتنمية، وهو ما يعد به كافة المرشحين في حملاتهم الانتخابية.