بلومبيرغ: الإمارات تتعهد بالحفاظ على العلاقات الإسرائيلية رغم الحرب

نشر موقع وكالة الأنباء الدولية بلومبيرغ خبرا مفاده أن الإمارات ستلتزم بقرارها إقامة علاقات أدفأ مع إسرائيل حتى في الوقت الذي تضع فيه حرب إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومات العربية تحت ضغوط متزايدة لقطع العلاقات.

وحسب بلومبيرغ، فقد قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في مؤتمر بدبي يوم الأربعاء "لقد اتخذت الإمارات قرارا إستراتيجيا، والقرارات الإستراتيجية طويلة الأجل".

وأضاف "لا شك في أن أي قرار إستراتيجي سيواجه عقبات متعددة، ونحن أمام عقبة كبيرة يجب التعامل معها".

وتابع قرقاش "لا يوجد بديل عن إيجاد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. المواجهة العربية مع إسرائيل لم تكن ناجحة".

وقال أيضا إن الإمارات تعمل على دعم الفلسطينيين من خلال زيادة التنسيق السياسي العربي وزيادة الضغط على إسرائيل لإيجاد حل سياسي.