لندن- نجح الناشط الفلسطيني البريطاني عمر مفيد في إجبار صحيفة "جويش كرونيكل" (Jewish Chronicle) المؤيدة لإسرائيل على حذف مقال تناوله، وتضمن الكثير من المغالطات التي كان الغرض منها التأثير على حياته المهنية والعلمية.

ويشغل مفيد منصب سكرتير المجموعة العربية في حزب العمال، وهو عضو فعال في الأنشطة المدافعة عن فلسطين في بريطانيا، الأمر الذي لفت انتباه هذه الصحيفة التي تعد صوت اللوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانيا.

وواجه مفيد حملة شرسة استهدفت نشاطه الحقوقي والمدني من أجل فلسطين، وخاض معركة استمرت لأشهر طويلة، قبل أن يحقق مبتغاه لسحب المقالات التي شهّرت به، والتي لم تقتصر على مواقع في بريطانيا فقط، في سابقة قانونية قد تشجع أشخاصا آخرين لهم نشاط مؤيد لفلسطين وتعرضوا لنفس الممارسات على اللجوء إلى القانون ضد الصحيفة.

ويعيش مفيد في بريطانيا منذ 12 سنة، وفي سبتمبر/أيلول 2021 صوّت حزب العمال في مؤتمره السنوي على قرار يصف الاحتلال بدولة الفصل العنصري ويطالب بمعاقبة الاحتلال "وهو ما دفع اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا للهجوم على المجموعات التي تدعم فلسطين في حزب العمال، وفي تلك الفترة صدف أنني أعلنت ترشحي للانتخابات المحلية باسم الحزب"، كما يقول.

ويربط مفيد بين قرارات حزب العمال المؤيدة لفلسطين وبين إعلانه الترشح "لتنطلق الحملة ضدي، حيث بدأت حملة صحيفة جويش كرونيكل ومعها أكثر من 15 موقعا مؤيدا لإسرائيل في إسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل بمهاجمتي، وقالت إنني ساعدت في استصدار هذه القرارات في مؤتمر حزب العمال وإنني أدعم المقاومة الفلسطينية أو ما تصفه هي بالإرهاب".

وكشف مفيد أن الهجوم طال والده "الذي درس في بريطانيا وتخرج في كبرى الجامعات البريطانية، وكان محاضرا زائرا في جامعة أكسفورد ويعتبر من أشهر الجراحين في فلسطين".

وأضاف مفيد -في حديثه مع الجزيرة نت- أن "هدف هذه المقالات التشهيرية هو إغلاق كل الأبواب أمامك حتى يخاف الإعلام البريطاني من الاقتراب منك، وكذلك للقضاء على مستقبلك السياسي والمهني، خصوصا بالنسبة لي كشاب".

وهكذا وجد مفيد نفسه أمام حملة منظمة تتهمه باتهامات خطيرة من وجهة نظر القانون البريطاني وقادرة على إنهاء مساره المهني والأكاديمي وحتى السياسي، "ومن هنا كان الضرر كبيرا جدا، فأن تجد نفسك أمام صحيفة لها إمكانيات كبيرة مثل جويش كرونيكل التي لها جمهور كبير وعمرها أكثر من 180 سنة هو أمر ليس بالسهل".

ويقول مفيد إن تفكيره حينها انصب حول عائلته "لأن المقال كان هدفه تدميري ووضع عائلتي في خطر لأنه أتى على ذكر تلك الصحيفة"، ذلك أن هذه الجريدة قامت بنشر صورة مفيد وتاريخ ميلاده وعنوانه وصورة والده "كل هذا تم نشره للعموم، وهي معلومات خاصة، ونشرها يعرض حياتي للخطر، كما قامت بنشر بريدي الإلكتروني ورقم هاتفي وحاولت التواصل مع المؤسسات التي أشتغل فيها من أجل تحريضها ضدي، لكن الحمد لله هذه المحاولات باءت بالفشل".

I’m happy to announce that the Jewish Chronicle newspaper has permanently removed the defamation article they wrote about me and my late father after I complained to @IpsoNews . (IPSO is the UK newspaper standards regulator). 1/3

— Omar Mofeed (@OmarMofeed1) December 22, 2022