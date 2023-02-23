تونس في عهد قيس سعيد.. غابت الإنجازات وحضرت الاعتقالات

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي المحامي والقيادي في جبهة الخلاص سمير ديلو، ويناقشان وقائع وملابسات الاعتقالات الأخيرة في تونس وتداعياتها على الساحة التونسية والخارجية.

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هل عادت تونس، مهد الربيع العربي، إلى عهد "زوار الليل" المخيف؟ هذا ما توحي به تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيد بعد الاعتقالات الأخيرة التي طالت قضاة وساسة ورجال أعمال وإعلام، في حملة اعتقالات ليلية مستمرة منذ أيام ومرشحة للاتساع.

وفي الوقت التي يقول الرئيس إن الأمر يتعلق بإيقافات جاءت في إطار تطبيق القانون والمحاسبة، لا يتردد معارضوه في القول إن البلاد تعود لسياسة القمع الأمني وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم.

اعتقالات أثارت موجة انتقادات داخلية وخارجية، وتذكر بالانتهاكات التي كانت تسلط على المعارضين قبل ثورة 2011.

فما دلالات الاعتقالات الأخيرة في تونس؟ وما هي تداعياتها؟ وماذا بعد هذه الاعتقالات؟ وهل دخلت تونس مرحلة جديدة من الصراع بين السلطة والمعارضة؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي المحامي والقيادي في جبهة الخلاص سمير ديلو، ويناقشان وقائع وملابسات الاعتقالات الأخيرة في تونس وتداعياتها على الساحة التونسية والخارجية.