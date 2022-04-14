مناوأة الصهيونية.. هل هي معاداة للسامية؟

يسعى الخطاب الإعلامي الإسرائيلي إلى تثبيت معاداة الصهيونية باعتبارها رديفا لمعاداة السامية، في حين أن السياقات التاريخية لنشأة الحركة الصهيونية وخريطة تحالفاتها في الغرب تؤكد ما قاله المفكر اليهودي كلود مونتفيوري في بداية القرن العشرين "إن الحليف الموضوعي للصهيونية فكريًّا هو العداء للسامية".. في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تفكك خديجة بن قنة وضيفها الباحث ممدوح الشيخ المقولات التي تروج عن الصهيونية، ومحاولاتها الخلط المتعمد بين المفاهيم.