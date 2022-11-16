هل ينقذ صندوق النقد تونس من الإفلاس؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

بعد مفاوضات استمرت شهورا طويلة، وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا بحوالي 1.9 مليار دولار يقدم على دفعات على مدار أربع سنوات، في حين طلبت الحكومة التونسية 4 مليار دولار .

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي أهم مافيه أنه سيسمح لتونس بالولوج للأسواق المالية والحصول على قروض أخرى، لكن يبقى الغموض سيد الموقف حول مضمون الاتفاق والتنازلات التي تكون حكومة نجلاء بودن قدمتها لصندوق النقد الدولي.

في حلقة مفيدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، آمال العريسي وضيفها حمزة المؤدب الباحث في الاقتصاد السياسي، يفككان علاقة تونس بصندوق النقد الدولي ويغوصان في خلفيات وتداعيات الاتفاق بما له وما عليه، في حلقة مبسطة توضح المشهد التونسي في بعديه السياسي والاقتصادي.