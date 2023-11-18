" رسالة بن لادن" .. لماذا أعاد ناشطون أميركيون التذكير بها؟

فجأة، وبدون مقدمات، عاد الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن ليتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رسالة قديمة أرسلها قبل أكثر من عشرين عامًا إلى الشعب الأميركي.

المفارقة أنَّ العودة جاءت عبر ناشطين أميركيين وليسوا عربًا، حيث نجحوا في أيام قليلة في تحويل "العدوّ الأول" للولايات المتحدة، في فترة ما، إلى متصدّر "التريند" على منصة "إكس".

فكيف حدثت تلك العودة؟ وما علاقتها بحرب غزة؟ وكيف يمكن قراءة هذا التغيّر الناشئ في مزاج الأجيال الشابّة في الولايات المتحدة؟

رسالتا "بن لادن" إلى الشعب الأميركي:

من منصة "تيك توك" كانت العودة، حيث اكتشف ناشطون أميركيون، أنّ "بن لادن" كتب رسالة قديمة إلى "الشعب الأميركي" كان قد طواها النسيان، لكن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعاد التذكير بها.

وفي البداية، يجب الإشارة إلى أنّها لم تكن رسالةً واحدةً، بل رسالتَين؛ الأولى كتبها "بن لادن" في نوفمبر عام 2002، ردًا على مقالات نشرها مجموعة من الكتّاب الأميركيين يتساءلون فيها عن أسباب كراهية المسلمين الولايات المتحدة، والتي دفعت مجموعة منهم إلى تنفيذ هجوم 11 سبتمبر الشهير.

أما الثانية فكتبها عام 2009، في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وتحدّث فيها عن جدوى الحرب في أفغانستان وكلفتها الاقتصادية والأخلاقية، مع استمرارها لسنوات، دون وجود أي بوادر للانتصار.

الرسالة الأولى هي المهمة هنا؛ لأنها هي التي أسهب فيها "بن لادن" في الحديث عن فلسطين، حيث عدها السبب الأول في أسباب عداء الولايات المتحدة، معتبرًا إياها السبب في استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني بالقتل والتهجير والدمار، مؤكدًا أن دعم واشنطن تلك الجرائم لا يحتاج إلى شرح مطول لإثباته.

كما توعّد بالانتقام للشعب الفلسطيني قائلًا: "يجب الانتقام للدماء التي تسيل من فلسطين على قدم المساواة. يجب أن تعلموا أن الفلسطينيين لن يبكوا وحدهم؛ ونساءَهم لن يترملن وحدهن. ولن يُيتّم أبناؤهم وحدهم".

هذه الرسالة نشرتها جريدة "غارديان" البريطانية، بتمامها، في عام 2002، قبل أن تعود وتحذفها في الساعات الأخيرة، خوفًا من ردة الفعل الأميركية.

جيل أميركي جديد يشعر بالأزمة:

لا يمكن الجزم حتى الآن كيف كانت بداية عثور ناشطين أميركيين على رسالة "بن لادن" وبث الروح مجددًا فيها، إلا أنه يبدو أن طرف الخيط بدأ من عند "لينيت أدكينز"، وهي ناشطة أميركية داعمة للحق الفلسطيني، ومعروفة في مجتمع "تيك توك". حيث تقول في مقطع مصور: "أريد من الجميع أن يتوقفوا عما يفعلونه الآن وأن يذهبوا لقراءتها (أي رسالة بن لادن). إنها حرفيًا صفحتان. اذهبوا واقرؤُوا رسالة إلى أميركا".

ثم تردف في عبارات ذات مغزى:

"وأرجو أن تعود إلى هنا وأخبرني برأيك؛ فأنا أشعر أنني أمر بأزمة وجودية في الوقت الحالي، والكثير من الناس يمرون بها، لذلك أحتاج فقط إلى شخص آخر ليشعر بهذا."

ناشط آخر يدعى "رايريدز" كتب قائلًا: "لقد كذبنا طوال حياتنا، أتذكر رؤية الناس وهم يهتفون عندما تمَّ العثور على أسامة ومقتله؟. كنت حينها طفلًا، وقد أربكني ذلك. ولا يزال الأمر يحيرني حتى اليوم. إن العالم يستحق أفضل مما فعلته هذه البلاد (يقصد أميركا) لهم. يجب أن يحدث التغيير".

أما جاك شيلدز فيقول : "قيل لنا إنه، (أي بن لادن)، يكرهنا بسبب حريتنا، ولكن إذا قرأت كلماته بالفعل، فهو يكرهنا بسبب الأموال الأميركية الشريرة التي تقاتل من أجلها في إسرائيل".

كما لفت انتباهي، لوكاس غيج- وهو أحد أفراد قوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز" السابقين، والذي قاتل سابقًا في العراق، معتقدًا أنه في مهمة لإنقاذ الشعب العراقي، قبل أن تتضح له الخدعة التي تعرض لها- حيث يقول:

"على الرغم من أن الحرب قد انتهت، فإنني لم أنتهِ من القتال، فأعداؤنا الحقيقيون ليسوا موجودين في أرض أجنبية، بل هم موجودون هنا في العاصمة (واشنطن) ".

لوكاس انتهز فرصة ظهور رسالة "بن لادن" ليعيد بثها مترجمة إلى متابعيه على منصة "إكس"، حيث حقّق المقطع المصور نسبة ظهور بلغت 1.7 مليون مرة حتى كتابة هذه الأسطر.

هذه مجرد أمثلة، لملايين التعليقات، التي لا يمكن رصدها في مقال كهذا بطبيعة الحال، لكنها تحمل دلالات مهمة لا يمكن تجاوزها.

كيف يمكن قراءة ظهور "بن لادن" المفاجئ؟

إذا كان من الصعوبة بمكان إصدار أحكام نهائيّة، بشأن الظاهرة، فإنّ ذلك لا يمنع من محاولة تلمّس التفسير المبدئيّ لها،

فيبدو أنَّ المجازر الصهيونيّة المروعة في قطاع غزة- خاصة بحق النساء والأطفال- تركت جرحًا في الضّمير العام للشعب الأميركي، لا سيما شريحة الشباب الناشطين على مواقع التواصل، والمطلعين على تلك الصور التي توثق تلك الجرائم بشكل دوري، ما أدّى إلى زعزعة اليقين بما كان يعد من الثوابت في السابق، وفي مقدمتها الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل.

ومن هنا جاءت رسالة "بن لادن" التي كانت معنية بشرح وتفسير أسباب الصدام، لتدقّ لهم ناقوس الخطر لما قد يحدث مستقبلًا؛ بسبب الدعم الأميركي اللامحدود في ارتكاب تلك المجازر، والتي لن تمحى من الذاكرة العربية والإسلامية لعقود طويلة.

كما لا يمكن فصل ظهور الرسالة عن الأجواء المحتقنة داخل المجتمع الأميركي، حيث تتزايد اتهامات الفساد للنخب السياسية الأميركية، وتلقي الأموال من جماعات الضغط اليهودية، مثل "إيباك"، والحديث المتصاعد عن دور شركات السلاح والمجتمع الرأسمالي في توجيه سياسات الولايات المتحدة ولو على حساب القيم والأخلاق.

هذا الاحتقان، عبّر عنه ناشطون أميركيون، بإعادة قراءة أسباب هجوم 11 سبتمبر، بعيدًا عن سردية الصراع الحضاري بين المسلمين وبين قيم الغرب الحضارية التي تم اعتمادها والترويج لها بكثافة، لتبرير شن حرب مدمرة ضد أفغانستان والعراق.

لكن كل هذا لم يكن ليحدث بهذه السرعة والديناميكية العالية، لولا صراع الاستقلال الذي فجرته المقاومة الفلسطينية في غزة، والذي يؤشر لتغييرات كبيرة إقليمية ودولية.