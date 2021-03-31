إذا لم تفهم ما يقصده طفلك من رسم ما وجّه إليه السؤال، والحديث معه سيجعله يشعر بمدى اهتمامك به، كما أنه سيكون متحمسا لشرح معنى الرسم

إذا أردت أن تقترب من عالم طفلك بشكل أفضل، لا تكتفي بعبارة إعجاب عابرة عندما يقدم لك آخر رسوماته، بل حاول أن تفهم ما يريد قوله من وراء الرسم واترك له المجال ليعبر عن أفكاره.

ويمكن للوالدين أن يعرفا الكثير عن حالة الطفل النفسية من خلال رسوماته، إذ إن الرسم شكل من أشكال التعبير، وأي شيء يرسمه الطفل يعكس جزءا من شخصيته ومشاعره.

لذلك من الضروري، بحسب تقرير للكاتبة لاريسا مارولي نشره موقع "مامز" (moms) الأميركي، أن تعطي لرسومات طفلك اهتماما أكبر ولا تكتفي بمجرد عبارة إعجاب دون التمعن فيها، لأن الطفل يريد في الواقع أن يقول لك أمرا ما عبر الرسم.

فيما يلي بعض النصائح لتتمكن من فهم تلك الرسومات بشكل أفضل، ولتعرف متى يجب عليك التدخل، ومتى ينبغي أن تقلق.

أي شيء يرسمه الطفل يعكس جزءا من شخصيته ومشاعره (مواقع التواصل الاجتماعي)

مشاعر الطفل بالمنزل

تقول الكاتبة إن رسم العائلة شائع جدا لدى الأطفال، وعادة ما يرسمون أفراد العائلة خارج المنزل وهم يقفون على شكل طابور.

ويشير تقرير نشر على موقع الإذاعة الوطنية العامة إلى أن الأطفال الذين نشؤوا في منزل تعم فيه الفوضى، من المرجح أن يرسموا أنفسهم بعيدين قليلا عن باقي أفراد العائلة، حيث يتأثر الطفل سلبا بعوامل مثل الصراخ المستمر، ويفقد الشعور بالأمان.

أما إذا كان طفلك يشعر بالراحة في المنزل، سيرسم نفسه قريبا من أفراد العائلة. لذلك، عندما يكون الطفل بعيدا عن باقي أفراد العائلة بمسافة كبيرة في الرسومات، قد يعني ذلك على الأرجح عدم شعوره بالراحة في المنزل، وحاجته إلى مزيد من الاهتمام.

الأطفال عادة يرسمون أفراد العائلة خارج المنزل وهم يقفون على شكل طابور (شترستوك)

الرسم حسب السن ومراحل النمو

تقدم مؤسسة "نوفاك ديوكوفيتش" الخيرية شرحا لرسومات الأطفال حسب مراحل النمو والأعمار المختلفة. يبدأ الأطفال برسومات فوضوية أقرب إلى الخرابيش في مرحلة مبكرة، لكن مع دخول مرحلة رياض الأطفال تصبح الرسومات أكثر وضوحا، إذ يمكنهم رسم منزل أو بعض الزهور.

بعد سن 7 أعوام تتحسن قدراته في الرسم بشكل كبير، ويصبح قادرا على إضافة المزيد من التفاصيل، مثل الملابس أو رسم الحيوانات بشكل صحيح. يمكن ملاحظة الكثير من العمق والواقعية في هذه الرسومات، كما يمكن أن تمتزج بالخيال وبمشاهد حاضرة في أذهانهم.

اسأل طفلك عن معنى الرسم

إذا لم تفهم ما يقصده طفلك من وراء رسم ما، يمكن أن توجه إليه السؤال، فما تعتقد أنه سرير قد يكون سفينة فضائية متجهة إلى المريخ. قد تحمل الرسومات أفكارا وأحلاما تراود الطفل، والحديث معه عن ذلك سيجعله يشعر بمدى اهتمامك به، كما أنه سيكون متحمسا لشرح معنى الرسم.

هناك علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها، فإذا كان طفلك يستخدم في رسمه ألوانًا تنم عن الغضب فينبغي عليك الانتباه إلى سلوكه وحالته النفسية (شترستوك)

متى ينبغي أن تقلق؟

عندما يدخل طفلك إلى المدرسة، يجب أن تأخذ رسوماته على نحو أكثر جدية. من العادي جدا أن يرسم طفلك أحيانا صورا تتضمن وحوشا أو أشخاصا غاضبين، لكن إذا تواترت هذه الرسومات المخيفة، يجب أن تنتبه إلى أن هناك مشكلا ما.

ووفقًا لموقع "بارنتينغ فيرست كراي"، هناك بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، فإذا كان طفلك يرسم نفسه بشكل أصغر بكثير من أي شخص آخر، أو يستخدم ألوانًا تنم عن الغضب مثل الأسود أو الأحمر، أو يرسم الجسم بأطرافه في أماكن خاطئة، فينبغي عليك الانتباه إلى سلوك الطفل وحالته النفسية. وإذا شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام، لا تتردد في الاتصال بطبيب أطفال أو أخصائي نفسي.