الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل قياديا في "الجهاد الإسلامي"

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد أن اعتقلت 3 مواطنين، من بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الحليم عزّ الدين من منزله في حي الزهراء.

وكانت قوات الاحتلال معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية ووحدات خاصة مدعومة بالجيش، قد اقتحمت اليوم مدينة جنين من عدة مناطق وأحياء وداهمت منازل بعض المواطنين ونفذت عمليات تفتيش فيها.

ومنذ عدة أشهر، تشهد مدينة جنين ومخيمها عمليات توغّل للجيش الإسرائيلي، عادة ما تسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.

واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي، بعدما أطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص أثناء تغطيتها عملية اقتحام لجنين.