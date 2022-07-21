سياسة|فلسطين

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل قياديا في "الجهاد الإسلامي"

Israeli soldiers takes aim during a raid at house in the town of Rummanah, near the flashpoint town of Jenin in the occupied West Bank on May 8, 2022, reportedly the home of Palestinian Subhi Imad Abu Shukair, suspected of carrying out a fatal axe attack in the central city of Elad two days earlier. - Two Palestinians suspected of killing three Israelis in an axe attack in Elad were arrested after a more than two day manhunt, the security services said. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
مخيم جنين يشهد اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال (الفرنسية)
21/7/2022-|آخر تحديث: 21/7/202208:12 AM (مكة المكرمة)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد أن اعتقلت 3 مواطنين، من بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الحليم عزّ الدين من منزله في حي الزهراء.

وكانت قوات الاحتلال معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية ووحدات خاصة مدعومة بالجيش، قد اقتحمت اليوم مدينة جنين من عدة مناطق وأحياء وداهمت منازل بعض المواطنين ونفذت عمليات تفتيش فيها.

ومنذ عدة أشهر، تشهد مدينة جنين ومخيمها عمليات توغّل للجيش الإسرائيلي، عادة ما تسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.

واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي، بعدما أطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص أثناء تغطيتها عملية اقتحام لجنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات