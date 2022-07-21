الجزائر توقف مدير المخابرات التونسية السابق لزهر لونقو وتسلمه إلى سلطات بلاده

نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن مسؤول أمني تونسي قوله إن السلطات الجزائرية ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو، بعد دخوله خلسة إلى بلدة الجزائرية قرب الحدود التونسية وسلمته إلى تونس.

وشغل لونقو -وهو قيادي أمني سابق- منصب ملحق أمني بسفارة تونس في باريس، قبل أن تتم تنحيته ثم وضعه رهن الإقامة الجبرية وعزله من مهامه عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية وتعطيل أعمال البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي قد عين في أبريل/نيسان 2021 لزهر لونقو مديرا عاما للمصالح المختصة -حسب وسائل إعلام تونسية- خلفا لتوفيق السبعي، الذي تم تعيينه مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي حينها.