إقامة قداس الأربعين في القدس لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

أقيم في مدينة القدس المحتلة قداس الأربعين لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في كنيسة اللقاء بضاحية بيت حنينا شمالي المدينة عصر هذا اليوم.

وجاء ذلك عشية مهرجان تأبيني سيقام بالقصر الثقافي في مدينة رام الله غدا الأحد بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين في 11 من الشهر الماضي.





يذكر أن تحقيقات صحفية ورسمية كان آخرها تحقيق لشبكة الجزيرة أكدت أن النيران والرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة أطلقت من سلاح قناص في قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد طالبت لجنة خدمات مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في الأردن بمحاسبة سلطات الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جريمتها النكراء في اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وفي حفل تأبين شيرين أبو عاقلة الذي رعاه وزير الإعلام الأردني السابق صخر دودين، طالب المشاركون الدول العربية والمجتمع الدولي بدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم وخاصة في مدينة القدس المحتلة.