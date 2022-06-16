هيئة البث الإسرائيلية: بينيت بحث تشكيل حكومة بديلة بمشاركة نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت عقد مشاورات حول الأزمة الائتلافية التي تعصف بحكومته بحضور مستشاره السياسي، بحث فيها احتمال إقامة حكومة بديلة بمشاركة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو دون حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وأكّد ديوان بينيت عقد هذه المشاورات، لكنه نفى فحواها، وقال إن بينيت منشغل في إدارة شؤون الدولة واستمرار عمل حكومته.

وكان الائتلاف الحاكم في إسرائيل قد فقد قبل أسابيع الأغلبية النيابية، بعد تمرّد وانسحاب عدد من أعضاء الكنيست منه.

وقال مراسل الجزيرة إن حزب الليكود المعارض يفحص احتمال طرح مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات العامة الأسبوع المقبل، في حال توفرت أغلبية لتمريره.

يذكر أن اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الراهن يقضي بأن يتولى رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد رئاسة الحكومة العام المقبل.