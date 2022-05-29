سياسة|فلسطين

شاهد.. لحظة هروب مستوطنين وجنود للاحتلال في اشتباكات مع مقدسيين

Tension rise ahead of flag march in Jerusalem
مستوطنون متطرفون يشاركون في مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة (الأناضول)
29/5/2022

وثّق مقطع فيديو لحظة هروب عدد من المستوطنين وقوات الاحتلال التي جاءت لحمايتهم خلال مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعدما تصدى لهم المقدسيون برش الغاز وإلقاء الكراسي البلاستيكية.

وأظهر المقطع هروب المستوطنين الذين أصيبوا بالاختناق، وهرولة القوات الإسرائيلية بعيدا.

يشار إلى أن عددا من المستوطنين شاركوا في مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس، وسط تأدية الرقصات والطقوس التلمودية بحماية قوات الاحتلال.

كما أظهرت مقاطع مصورة اعتداء أعداد من المستوطنين بمساندة قوات الاحتلال على صحفيين وأطفال خلال مسيرة استفزازية أخرى عند باب السلسلة بالقدس المحتلة.

ووثقت مقاطع عرقلة المستوطنين عمل الفرق الصحفية والاعتداء عليهم بالدفع، في حين اعتدت قوات الاحتلال على الأطفال الموجودين في المكان بالدفع والطرد لحماية مسيرة المستوطنين.

المصدر : وكالة سند