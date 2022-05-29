شاهد.. لحظة هروب مستوطنين وجنود للاحتلال في اشتباكات مع مقدسيين

وثّق مقطع فيديو لحظة هروب عدد من المستوطنين وقوات الاحتلال التي جاءت لحمايتهم خلال مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعدما تصدى لهم المقدسيون برش الغاز وإلقاء الكراسي البلاستيكية.

وأظهر المقطع هروب المستوطنين الذين أصيبوا بالاختناق، وهرولة القوات الإسرائيلية بعيدا.

פורעים ערבים תקפו בחורי ישיבה ושוטרים בגז פלפל וכיסאות.@allworldnews111 pic.twitter.com/DBY1GjJ0jR — איתמר כרמון | itamar carmon (@itamarcarmon) May 29, 2022

يشار إلى أن عددا من المستوطنين شاركوا في مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس، وسط تأدية الرقصات والطقوس التلمودية بحماية قوات الاحتلال.

كما أظهرت مقاطع مصورة اعتداء أعداد من المستوطنين بمساندة قوات الاحتلال على صحفيين وأطفال خلال مسيرة استفزازية أخرى عند باب السلسلة بالقدس المحتلة.

ووثقت مقاطع عرقلة المستوطنين عمل الفرق الصحفية والاعتداء عليهم بالدفع، في حين اعتدت قوات الاحتلال على الأطفال الموجودين في المكان بالدفع والطرد لحماية مسيرة المستوطنين.