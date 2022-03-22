مقتل 4 إسرائيليين بعملية طعن في بئر السبع

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية الدهس والطعن في بئر السبع إلى 4 أشخاص، كما توفي المهاجم بعد إطلاق سائق حافلة النار عليه وسط المدينة.

وكان شاب يدعى أحمد غالب أبو القيعان قالت المصادر الإسرائيلية إنه من بلدة حورة البدوية في النقب قد صدم المارة قرب مركز تجاري وسط المدينة ثم ترجل من سيارته وشرع بطعنهم، وقد توفي المصابون الأربعة.

وقالت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي إن المهاجم قتل 3 نساء ورجلا في الهجوم الذي وقع بمحطة للوقود ومركز تسوق مفتوح، في حين أُصيب آخران على الأقل، أحدهما في حالة خطرة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن شخصا وصل إلى محطة وقود في شارع الخليل بمدينة بئر السبع وطعن امرأة بسكين كانت بحوزته.

وأضافت أن المنفذ واصل طريقه إلى مركز تجاري، ودهس بسيارته سائق دراجة كهربائية، وتوجّه إلى مركز تجاري آخر قريب، ونزل من سيارته، وطعن رجلا وامرأة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصين يُطلقان النار على المنفذ.

وقد دفعت الشرطة الإٍسرائيلية بتعزيزات إلى المكان وباشرت بعملية تمشيط واسعة بحثا عن مساعدين، بينما سارع رئيس الحكومة نفتالي بينيت إلى ترؤس اجتماع لتقييم الموقف الأمني.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن عملية تمشيط واسعة تجري في المكان والمناطق المحيطة، واصفا الهجوم بالخطير جدا.

ووفق شهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول فقد اقتحمت قوات إسرائيلية منزل منفذ العملية.





من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني أن التقديرات الأمنية في إسرائيل لم تتوقع حدوث عملية كهذه في منطقة النقب، حيث إن التركيز كله كان على مدينة القدس ومناطق الضفة الغربية.

من جانبه، علّق زعيم المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو على عملية الطعن، قائلا "أدعو (رئيس الحكومة نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لبيد لتجاهل أي اعتبارات سياسية والاهتمام الفوري باعتقال الإرهابيين واستعادة الأمن لسكان بئر السبع والجنوب.

واستنكر قادة عرب في البرلمان الإسرائيلي الحادث، وقال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة -في بيان أصدره- قرأتُ بصدمة عن الحادث الإجرامي في بئر السبع؛ العنف ليس طريقنا وعلينا إدانته بكل قوتنا؛ قلبي يخاطب أهالي القتلى في أوقاتهم الصعبة، وأرسل أطيب تمنياتي للجرحى.

أما رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس فأدان الحادث، وفق القناة الإسرائيلية (12)، حيث وصفه بـالاعتداء الإجرامي، وقدّم تعازيه لأسر القتلى.