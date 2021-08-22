إسرائيل تتوعد بالرد على "المساس بسيادتها" وتنفذ غارات على مواقع في غزة

شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من غزة، وسط توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بالرد على ما سماها "أحداثا خطيرة" و"خروقات بالمنطقة الجنوبية".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بناء على تقييم الوضع الأمني فقد تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية، كاشفا أنه قصف 4 مواقع تابعة لحماس ردا على الأحداث التي جرت في شمال القطاع.

يأتي ذلك بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إن جنديا أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار عند الحدود الشرقية مع قطاع غزة.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار من مسدس أحد المتظاهرين على جندي إسرائيلي كان يتحصن خلف جدار خلال مواجهات اندلعت شرقي مدينة غزة.

ولاحقا، أكدت الشرطة الإسرائيلية إصابة جندي من حرس الحدود بجراح خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار خلال المواجهات.





من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "الأحداث بالمنطقة الجنوبية خطيرة، ولن نقبل أي خروقات والمساس بالسيادة الإسرائيلية"، متوعدا في السياق ذاته بالرد عليها.

وفي وقت سابق السبت، أصيب 41 فلسطينيا -بينهم مصور صحفي- برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابل الغاز المدمع قرب الحدود الشرقية لغزة خلال مشاركتهم في مهرجان ذكرى حرق المسجد الأقصى.

​​​​​​​ووافق يوم السبت الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى على يد شخص أسترالي الجنسية يدعى دينيس مايكل روهان.

ووقع الحادث في 21 أغسطس/آب 1969، والتهمت النيران حينها كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية من المسجد، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.