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سياسة|إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: تعرّض سفينة تجارية إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندي

نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن السفينة كانت في طريقها من جدة إلى الإمارات.

سفينة إسرائيلية ترسو في ميناء دبي بعد تعرضها لهجوم في فبراير الماضي وهي في طريقها بين ميناء الدمام السعودي وسنغافورة (الفرنسية-أرشيف)
سفينة إسرائيلية ترسو في ميناء دبي بعد تعرضها لهجوم في فبراير الماضي وهي في طريقها بين ميناء الدمام السعودي وسنغافورة (الفرنسية-أرشيف)
3/7/2021

رجّحت مصادر أمنية إسرائيلية أن تكون إيران وراء ما قالت إنه هجوم استهدف سفينة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي في شمالي المحيط الهندي صباح اليوم السبت.

وحسب ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن الهجوم أسفر عن أضرار طفيفة، والسفينة لم تكن ترفع العلم الإسرائيلي ولم يكن على متنها بحارة إسرائيليون.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن طاقم السفينة لم يصب بأذى وإن السفينة -التي ربما أصيبت بصاروخ- لم تلحق بها أي أضرار بالغة، وواصلت رحلتها بعد الحادث.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن السفينة كانت في طريقها من جدة إلى الإمارات.

ولم يصدر عن إيران أي تعليق رسمي بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استهداف السفينة.

وخلال الأشهر الماضية، تبادلت كل من إيران وإسرائيل الاتهامات بالمسؤولية عن استهداف سفن شحن تجارية وناقلات للنفط في منطقة الخليج والمحيط الهندي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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