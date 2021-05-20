بالصور.. نجاة عائلة فلسطينية من موت محقق جراء سقوط صاروخ إسرائيلي على منزلها

ناشطون أشاروا إلى أن العناية الإلهية كانت وراء حماية 20 من أفراد العائلة التي استهدف منزلها الصاروخ الإسرائيلي دون سابق إنذار لهم

نشر ناشطون فلسطينيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل صورا لصاروخ ضخم أطلقه الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة بقطاع غزة إلا أنه لم ينفجر.

وأشار الناشطون إلى أن العائلة نجت من موت محقق جراء سقوط صاروخ الاحتلال على منزلهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلا أنه لم ينفجر واستقر على سرير إحدى الغرف.

وقال عدد من الناشطين إن الصاروخ نفسه دخل بداية أحد المنازل وأدى لإصابة رجل و3 من أطفاله، ليدخل بعدها إلى منزل الجيران ويستقر على السرير دون أن ينفجر.

ولفت الناشطون إلى أن العناية الإلهية كانت وراء حماية 20 من أفراد العائلة التي استهدف منزلها الصاروخ الإسرائيلي دون سابق إنذار لهم.

هذه عناية الله صاروخ ضخم يسقط على أحد المنازل في خانيونس ، المنزل به أكثر من 20 فرد وبفضل الله لم ينفجر ولم يقتصر ساكنيه pic.twitter.com/E60mlnViqV — محمد سعيد #غزة_تحت_القصف (@MohamdNashwan) May 20, 2021

وواصلت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الـ11 على التوالي، متسببة باستشهاد سيدة وإصابة أطفال بجروح، كما استأنفت الفصائل قصفها لعسقلان وغلاف غزة، وذلك بعد ساعات من الهدوء في الليل، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، كما أصيب 1710 أشخاص منذ بداية العدوان.