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سياسة|لبنان

احتجاجات لبنان.. جرحى بحادث دعس متعمد لمتظاهرين في بيروت

السائق دعس المتظاهرين بعد إصراره على تخطي العوائق التي نصبوها والمرور عبرها

محتجون لبنانيون يقطعون طريقا في بيروت السبت احتجاجا على غلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة (الأوروبية)
محتجون لبنانيون يقطعون طريقا في بيروت السبت احتجاجا على غلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة (الأوروبية)
6/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202106:03 AM (مكة المكرمة)

أصيب 7 محتجين لبنانيين مساء السبت بجروح في حادث دعس متعمد لمحتجين على طريق رئيسي جنوبي العاصمة بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن خلافا وقع بين عدد من المحتجين (على تردي الأوضاع المعيشية) كانوا يقطعون طريق الشويفات الرئيسي وبين سائق سيارة كان مصرا على تخطي العوائق والمرور عبرها.

وأضافت الوكالة "بعدما رفض المحتجون السماح له بالمرور عمد السائق إلى دعسهم، مما تسبب بجرح 7 منهم"، دون ذكر تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وأشارت إلى أن القوى الأمنية ألقت القبض على سائق السيارة، فيما قام المتظاهرون بتحطيم السيارة وإضرام النار فيها.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة طرابلس السبت احتجاجات لليوم الخامس على التوالي، رفضا للأوضاع المعيشية واحتجاجا على تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة" بشكل حاد.

وهبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات.

والسبت، هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالتوقف عن عمله للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن "الظروف الاجتماعية تتفاقم، والسياسية تزداد تعقيدا".

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة دياب في 10 أغسطس/آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سعد الحريري بتشكيل حكومة عقب اعتذار مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيل حكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالة الأناضول

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