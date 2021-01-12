قبل يوم من تحرك الكونغرس لعزله.. نتنياهو يزيل صورته مع ترامب من حسابه في تويتر

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، صورة تجمعه بالرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر، في انفصال فيما يبدو عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.

وظلت الصورة لنتنياهو، وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي، كعلامة على العلاقات الوطيدة بين رئيس الوزراء المحافظ (نتنياهو) والرئيس الجمهوري (ترامب) الذي يتمتع بشعبية في إسرائيل.

وتصدرت صورة أخرى لنتنياهو وهو يحصل على لقاح فيروس كورونا، على صفحته في تويتر مع شعار "يا مواطني إسرائيل، سنعود إلى الحياة".

واحتفظ نتنياهو بصورته مع ترامب حتى بعد هزيمته بالانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم يُنشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لإزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأميركي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس للمرة الثانية بعد حادث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.