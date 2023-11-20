حريات|فلسطين

نقابة محامين تركية تعتزم مقاضاة إسرائيل في الجنائية الدولية

Palestinian rescue workers and onlookers stand on the rubble of a house, which witnesses said was destroyed by an Israeli air strike, as they search for casualties in Rafah, southern Gaza in this August 3, 2014 file photo. The July-August war in Gaza drew international condemnation for a number of reasons, but one episode proved more deadly than any other: an Israeli air and artillery bombardment on Aug. 1 that killed 150 people in a matter of hours.The events unfolded just as a three-day ceasefire was supposed to come into force. Hamas militants emerged from a tunnel inside Gaza and ambushed three Israeli soldiers, killing two of them and seizing the third.To rescue the soldier - dead or alive - and ensure Hamas could not use him as a hostage, the Israeli army invoked what is known as the "Hannibal directive", an order compelling units to do everything they can to recover an abducted comrade.What ensued was a furious assault on a confined area on the eastern edge of Rafah, the largest city in southern Gaza. To match Insight: MIDEAST-GAZA/WARCRIME REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/Files (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)
أطراف حقوقية عديدة تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين (رويترز)
20/11/2023

أعلنت النقابة الثانية للمحامين في العاصمة التركية أنقرة اعتزامها تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بشأن "الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".

وقال صبري خفيف، رئيس النقابة، خلال فعالية بأنقرة أمس الأحد إن "الآلاف من الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء راحوا ضحية الهجمات الإسرائيلية على غزة".

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ووصف خفيف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

كما انتقد "صمت المجتمع الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان" بحق الفلسطينيين.

وأكد أن النقابة ستتقدم بشكوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية "في إطار الوقوف في وجه الهجمات الإسرائيلية هذه".

وتابع: "ترتكب الجرائم في غزة على مرأى ومسمع من العالم".

وأعرب عن أمله في أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لشكواهم وتتحرك لمقاضاة المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ولليوم الـ45 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألفا، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

المصدر : وكالة الأناضول