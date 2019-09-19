4 نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم
قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه ينبغي قبل قياس ضغط الدم مراعاة بعض النقاط المهمة للحصول على نتائج قياس سليمة، وهي:
1- ينبغي قبل إجراء القياس أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن خمس دقائق، مع مراعاة تجنب أي إجهاد وعدم تناول الشاي الأسود والقهوة.
2- عند إجراء القياس ينبغي أن يكون العضد (الجزء العلوي من الذراع) على مستوى ارتفاع القلب.
3- ينبغي إجراء القياس الأول في كلتا الذراعين، وبعد ذلك يتم استخدام الذراع ذات القيمة الأعلى في كل القياسات التالية.
4- ينبغي إجراء القياس بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات متتالية بفاصل زمني نصف دقيقة، ويعتمد التشخيص على متوسط آخر قياسين. وفي حال ارتفاع ضغط الدم ينبغي إجراء القياس عدة مرات في اليوم وفي عدة أيام خلال الأسبوع.
ونظرا لأن ارتفاع ضغط الدم قد تترتب عليه عواقب وخيمة كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية؛ فإنه يجب علاجه على وجه السرعة بواسطة الأدوية الخافضة لضغط الدم، إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع إنقاص الوزن، والإقلال من الملح، والإقلاع عن الخمر.