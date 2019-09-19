4 ‫نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم‬

قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه ‫ينبغي قبل قياس ضغط الدم مراعاة بعض النقاط المهمة للحصول على نتائج ‫قياس سليمة، وهي:

1- ينبغي قبل إجراء القياس أخذ قسط من الراحة لمدة لا ‫تقل عن خمس دقائق، مع مراعاة تجنب أي إجهاد وعدم تناول الشاي الأسود ‫والقهوة.

2- عند إجراء القياس ينبغي أن يكون العضد (الجزء العلوي من الذراع) على ‫مستوى ارتفاع القلب.

3- ينبغي إجراء القياس الأول في كلتا الذراعين، وبعد ‫ذلك يتم استخدام الذراع ذات القيمة الأعلى في كل القياسات التالية.

4- ينبغي إجراء القياس بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات متتالية بفاصل زمني نصف ‫دقيقة، ويعتمد التشخيص على متوسط آخر قياسين. وفي حال ارتفاع ضغط الدم ‫ينبغي إجراء القياس عدة مرات في اليوم وفي عدة أيام خلال الأسبوع.

‫ونظرا لأن ارتفاع ضغط الدم قد تترتب عليه عواقب وخيمة كالأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية؛ فإنه يجب علاجه على وجه السرعة بواسطة الأدوية ‫الخافضة لضغط الدم، إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية ‫الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع إنقاص الوزن، ‫والإقلال من الملح، والإقلاع عن الخمر.