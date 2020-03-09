سهم أرامكو يهوي 10%.. أسواق النفط تنهار بعد بدء السعودية "حرب أسعار"

هوت أسعار النفط نحو 30% اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ "حرب أسعار" حتى في وقت يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.



وبحلول الساعة 05:52 بالتوقيت العالمي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولارا أو ما يعادل 27% إلى 33.04 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير/شباط 2016.

والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير/كانون الثاني 1991.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11.88 دولارا، أو ما يعادل 29% إلى 29.40 دولارا للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولارا، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير/شباط 2016.

ويتجه الخام الأميركي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33% في يناير/كانون الثاني 1991.

ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم "أوبك بلس" -التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا- تعاونا استمر ما يزيد على ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة، في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدران لرويترز أمس الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد على عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل/نيسان القادم بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس/آذار الجاري.

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها تخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

في الأثناء، هوت أسهم أرامكو السعودية 10% عند فتح التعاملات اليوم الاثنين، عقب انخفاض حاد في أسعار النفط.

وجرى تداول أسهم أرامكو عند 27 ريالا (7.20 دولارات) للسهم، بما يقل 15.6% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا، الذي أسفر عن تقييم الشركة في ديسمبر/كانون الأول عند 1.7 تريليون دولار، في أكبر طرح لأسهم في العالم. كما تراجعت الأسهم السعودية 9.11% في التعاملات المبكرة.