ينفرد به المغرب.. "الرياض" استثمار سياحي ينهل من تاريخ الأجداد ويزهر في جيوب الأجانب

مريم التايدي-الرباط

كأنها تجلس في بهو بيت العائلة الكبير، لبست كريستينا ملابس مغربية فضفاضة ومريحة. في جو هادئ شبه معزول إلا من خرير مياه ينبعث من نافورة، انزوت السائحة الأجنبية في العشرينيات من عمرها حافية القدمين في ركن من بهو "رياض" بالمدينة العتيقة بالرباط، تعمل على حاسوبها، في وقت تداعبها فيه أشعة الشمس المتسللة لفناء الرياض.

و"الرياض" نوع من دور الضيافة بالمغرب يتميز بمقومات الهندسة المغربية القديمة وفن العيش الأصيل، ينقل في كل تفاصيله موروثا تاريخيا ضاربا في القدم.

حافظ الرياض على نمط عيش من واقع المغرب في القرنين 19 و20، ليتحول في العقدين الأخيرين إلى واحد من الاستثمارات السياحية ذات الجذب الخاص، عرف طريقها الأجانب أولا.