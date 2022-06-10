كشفت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية أنه عثر على نقش إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- والمؤرخ بالسنة الـ24 من الهجرة، حيث عُثر على النقش من قبل عدد من المهتمين بالآثار والتراث ضمن حدود موقع قصر عليا الأثري التابع لمنطقة مكة المكرمة، المسجل سابقا لدى الهيئة في سجل الآثار الوطني للمملكة.

#هيئة_التراث تقدم قراءة جديدة لنقش إسلامي يعود إلى عام 24 هجرياً؛ يوثّق أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي المبكر ويشير إلى ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه. pic.twitter.com/OewFweuj6C — هيئة التراث (@MOCHeritage) June 10, 2022

وقدمت الهيئة شكرها لكل من الدكتور عيد اليحيى وفريقه الذي دل على النقش، وخبير النقوش الإسلامية محمد المغذوي الذي شارك في قراءة النقش الأولية، حيث نشرا قراءة جزئية للنقش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعدّ المهتمون النقش أحد أهم النقوش الأثرية، إذ تكمن أهميته في كونه نقشا تاريخيا يوثق واحدا من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي المبكر.

وأوضحت الهيئة أن الدراسات الأثرية التي أجراها فريق من المختصين من هيئة التراث على الصخرة -بقيادة الدكتور نايف القنور مدير إدارة الحماية بهيئة التراث- قدمت قراءة للنقش وذلك بعد فحصه وتوثيقه، حيث تمت قراءة وكشف غموض السطر الأول للنقش الذي يكشف عن اسم العلم (زهير) الذي كتب وقام بتدوين النص وجاءت القراءة المبدئية كما يلي "أنا زهير آمنت – بالله وكتبت زمن – أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين".

ويظهر النقش مشابها لمضمون نقش زهير في محافظة العُلا الذي وثق فيه كاتبه الزمن الذي توفي به أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما تعمل الهيئة على استكمال دراسة النقش وعدد من النقوش لأسماء أخرى على الصخرة نفسها بعد تحليلها ودراستها دراسة تفصيلية، ونشرها لاحقا مع كامل النقوش بالموقع في أوعيتها العلمية.

وتأتي أهمية النقش كونه ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية بعد نقشي سلمة في ينبع النخل المؤرخ في سنة (23هـ) ونقش زهير في محافظة العلا (24هـ).

ويعد موقع الجحفة أحد أهم المواقع الأثرية شمال منطقة مكة المكرمة، حيث تعمل هيئة التراث على مشروع مسح للمواقع الأثرية لهذا الموسم (2022م)، استكمالاً للعمل في المواقع الأثرية في شمال غرب منطقة مكة المكرمة في موسمين سابقين (2018-2019م)، والتي بدأت من محافظة جدة إلى محافظة الكامل، وشملت عددا من المراكز التابعة لها، ورُصد خلالها عدد من المواقع الأثرية التي تعود لفترة العصر الحجري الحديث، ومواقع للفنون والكتابات الصخرية، ومواقع إسلامية، ومواقع للتراث العمراني.

وثمنت هيئة التراث الدور الكبير للمهتمين في الحفاظ على المواقع الأثرية، وإبراز أهميتها، مؤكدةً أهمية مشاركة أفراد المجتمع في رعاية التراث الثقافي، والمحافظة عليه، والمبادرة في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مكتشفات ذات علاقة بالتراث الوطني للبلاد، وذلك انطلاقا من إيمانها بضرورة تكامل الجهود في تطوير قطاع التراث الثقافي.