تأتي هذه الخطوة بعد أيام من الإعلان عن فوز كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن دوره في فيلم "حظر تجول"

أعلن الممثل الفلسطيني كامل الباشا انضمامه لمسلسل "الجناة" (Culprits)، وهو واحد من الأعمال الأصلية لشركة ديزني بالمملكة المتحدة، والعمل مصنف ضمن مسلسلات الجريمة الكوميدية.

مشاركة عربية في مسلسل عالمي

وكشف الممثل الفلسطيني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن مشاركته ضمن فريق العمل العالمي الذي بدأ تصويره بالفعل هذا الأسبوع، وهو من إنتاج شركة "كاركتر 7" (Character 7)، والمنتج التنفيذي ستيفن غاريت، والمخرج جيه بلاكيسون.

يقدم كامل الباشا في المسلسل شخصية "يوسف"، حيث تدور أحداث المسلسل حول قاتل يستهدف مجموعة من اللصوص واحدا تلو الآخر بعد قيامهم بعملية سرقة، وذهب كل منهم إلى طريق منفصل في حياته، والمسلسل مكون من 8 حلقات، كل حلقة تدور في 55 دقيقة.

وتشارك في العمل أيضا الممثلة الأردنية (فلسطينية الأصل) تارا عبود التي عرفها الجمهور من خلال فيلم "أميرة"، حيث تقدم شخصية "أزار".

كما يشارك في العمل مجموعة من النجوم من مختلف دول العالم، منهم الممثلة البريطانية جيما آرتيرتون في شخصية "ديان"، والممثل البريطاني ناثان ستيوارت جاريت في شخصية "جو"، والممثلة كيربي هويل بابتيست في شخصية "الشرطي"، والممثل الكندي كيفن فادال في شخصية "جول".

جائزة أحسن ممثل

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من الإعلان عن فوز كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن دوره في فيلم "حظر تجول" بمهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ47، والفيلم من إخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين.

وهذه ليست الجائزة الأولى في مشواره السينمائي، بل سبقها حصوله على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 2017 عن دوره في فيلم "القضية 23" للمخرج اللبناني زياد دويري، وهو الفيلم الذي تطرق إلى العلاقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وعلق على فوزه وقتها في حوار أجراه لإحدى الصحف المصرية بأن الجائزة كشفت له عن عوالم كثيرة، وجعلته أكثر اطلاعا على السينما والدراما التلفزيونية على المستويين العربي والعالمي، وأصبح له متابعون من كل أنحاء العالم، وزادت إحساسه بالمسؤولية واتخاذ القرارات.

من السجون الإسرائيلية للمسرح

كامل الباشا، ممثل ومخرج فلسطيني ولد في عام 1962، درس المسرح في العاصمة العراقية بغداد في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ومع بداية الثمانينيات عاد مجددا إلى فلسطين ليتم اعتقاله لمدة 18 شهرا من قبل السلطات الإسرائيلية، ليخرج بعدها ويبدأ مشواره الفني مع المسرح.

شارك الباشا كممثل في 32 عرضا مسرحيا، إلى جانب أيضا إخراجه أكثر من 33 مسرحية، وهو عضو مؤسس في رابطة المسرحيين الفلسطينيين وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

وعرفه الجمهور من خلال مشاركته في فيلم "القضية 23″، ومسلسل "السهام المارقة"، وبعدها قدم دورا في "حظر تجول"، والذي كان بداية مشاركاته الفنية في مصر، لينطلق في الدراما المصرية في مسلسل "هجمة مرتدة"، و"خارج السيطرة".