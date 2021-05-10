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أبو تريكة وبوراك.. مشاهير عرب وأجانب يعلنون دعمهم لأهالي حي الشيخ جراح

هاجم المغني البريطاني روجر ووترز الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، وقال "ما شعورك يا جو أن تكون في منزلك ثم يأتي بعض الأشخاص القذرين ليستولوا عليه".

(من اليمين) أبوتريكة وأحمد مكي الممثل البريطاني روجر ووترز والشيف التركي بوراك (وكالات)
(من اليمين) أبوتريكة وأحمد مكي الممثل البريطاني روجر ووترز والشيف التركي بوراك (وكالات)
نهى سعد - الجزيرة نت
10/5/2021-|آخر تحديث: 10/5/202110:21 AM (مكة المكرمة)

في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها القدس منذ بداية شهر رمضان، والمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، أعرب فنانون ومشاهير ورياضيون عرب وأجانب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

ونشر المشاهير صورا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا مع وسوم تدعم الفلسطينيين، أشهرها وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

إليكم مقتطفات من رسائل المشاهير لدعم أهالي القدس.

محمد أبو تريكة

أعرب نجم كرة القدم المصري الشهير محمد أبو تريكة عن دعمه للفلسطينيين، ووجه لهم تحية في بداية أحد البرامج على قناة "بي إن سبورتس" (beINSPORTS) الرياضية، ودعا لهم بالثبات والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

محمد هنيدي

نشر النجم المصري محمد هنيدي العديد من المنشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح من تهجير قسري، ودعا إلى ضرورة التضامن معهم والتحدث عنهم في ظل سكوت العالم وتجاهله لقضيتهم.

إليسا

كتبت المغنية اللبنانية إليسا في تغريدة عبر تويتر "يجب ألا يقف أي أحد على الحياد بالقضايا الأساسية التي تتعلق بالقيم"، واستنكرت ما يحدث لأهالي القدس وسط تجاهل قادة العالم لما يتعرضون له.

أحمد مكي

كتب الفنان المصري أحمد مكي عبر حسابه بموقع فيسبوك "القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغما عن أنوفهم"، ودعا لأهالي القدس بالنصر على "الإرهاب الصهيوني الغاشم".

 

كندة علوش

شاركت الممثلة السورية كندة علوش في وسم "أنقذوا حي الشيخ الجراح"، ونشرت صورة لمصلى قبة الصخرة مكتوب عليها "لا هانت ولن تهون أبدا".

هند صبري

وصفت الممثلة التونسية هند صبري ما يحدث في الشيخ جراح بأنه "جريمة حرب وانتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية"، وأعربت عن معارضتها لما تقوم به إسرائيل في القدس وقالت "التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها".

درة

دانت الفنانة التونسية درة الممارسات القمعية في القدس، والتهجير القسري للفلسطينيين العزل في حي الشيخ جراح، واعتبرت ذلك "جريمة حرب طبقا لكل المواثيق الدولية".

ناصيف زيتون

غرد المغني السوري ناصيف زيتون بصورة في وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح وكتب "أهلنا وناسنا وأحبابنا في فلسطين، الله ينصركم ويكون معكم".

حمو بيكا

تضامن مطرب أغاني المهرجانات المصري حمو بيكا مع أهالي القدس، ونشر صورة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وقال "وتبقي فلسطين قبلة المقاومة والنضال".

الشيف بوراك

غرد الشيف التركي الشهير بوراك بصورة مصلى قبة الصخرة وكتب "لست وحدك أبدا".

ونشر مقطع فيديو أعرب فيه عن حزنه لما يحدث في القدس، وقال باللغة العربية "قلبي وروحي فداء للقدس"، ثم استشهد بآية من القرآن الكريم لمؤازرته الفلسطينيين، قائلا "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا".

 

دو اليبا

أعلنت المغنية البريطانية دو اليبا عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح، وشاركت عبر قصص موقع إنستغرام بصورة مرفق بها وسم "أنقذوا الشيخ جراح".

وبعد ساعات، نشرت دوا ليبا عبر حسابها الذي يتابعه حوالي 66 مليون شخص، منشورا جديدا لتأكيد دعمها للفلسطينيين يحمل عنوان "ماذا يحدث في الشيخ جراح؟"، وطلبت من متابعيها النقر على منشور آخر يحكي قصة العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الطرد.

وكتبت "هذه أرواح ومنازل أبرياء، يحتاج العالم أن يتدخل ويضع حدا لهذا، يجب إنهاء التطهير العرقي".

روجر ووترز

نشر المغني البريطاني وعضو فرقة الروك "بينك فلويد" روجر ووترز، مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، للتنديد بأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في القدس.

ووصف ووترز عملية إجلاء العائلات الفلسطينية بأنها تشبه "ممارسات الإبادة الجماعية"، وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، وقال "ما هو شعورك يا جو أن تكون في منزلك ثم يأتي بعض الأشخاص القذرين ليستولوا عليه".

بيلا حديد

عبرت عارضة الأزياء الأميركية الفلسطينية بيلا حديد، في سلسلة قصص على إنستغرام، عن إحباطها وحزنها بسبب الإخلاء الذي تواجهه العائلات الفلسطينية داخل حي الشيخ جراح بالقدس.

وأعادت بيلا نشر ومشاركة منشورات تشرح سلسلة الأحداث التي وقعت في القدس بالتفصيل، كما أعادت نشر قصة أختها الكبرى ألانا حديد، وهي تبكي بينما كانت تتحدث عما يتعرض له الفلسطينيون، وعلقت "أنا وأخواتي نتحدث في كل يوم عن فلسطين وعما يجري بها، ومن الصعب جدا أن أصف ما أشعر به".

وأضافت "أشعر بألم أجدادي وأبكي على إخواني وأخواتي الفلسطينيين هناك، هذا يجب أن يتوقف، نحن فخورون بأن نكون فلسطينيين ونقف مع فلسطين".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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