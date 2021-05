في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها القدس منذ بداية شهر رمضان، والمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، أعرب فنانون ومشاهير ورياضيون عرب وأجانب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

ونشر المشاهير صورا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا مع وسوم تدعم الفلسطينيين، أشهرها وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

إليكم مقتطفات من رسائل المشاهير لدعم أهالي القدس.

أعرب نجم كرة القدم المصري الشهير محمد أبو تريكة عن دعمه للفلسطينيين، ووجه لهم تحية في بداية أحد البرامج على قناة "بي إن سبورتس" (beINSPORTS) الرياضية، ودعا لهم بالثبات والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

نشر النجم المصري محمد هنيدي العديد من المنشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح من تهجير قسري، ودعا إلى ضرورة التضامن معهم والتحدث عنهم في ظل سكوت العالم وتجاهله لقضيتهم.

كتبت المغنية اللبنانية إليسا في تغريدة عبر تويتر "يجب ألا يقف أي أحد على الحياد بالقضايا الأساسية التي تتعلق بالقيم"، واستنكرت ما يحدث لأهالي القدس وسط تجاهل قادة العالم لما يتعرضون له.

كتب الفنان المصري أحمد مكي عبر حسابه بموقع فيسبوك "القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغما عن أنوفهم"، ودعا لأهالي القدس بالنصر على "الإرهاب الصهيوني الغاشم".

شاركت الممثلة السورية كندة علوش في وسم "أنقذوا حي الشيخ الجراح"، ونشرت صورة لمصلى قبة الصخرة مكتوب عليها "لا هانت ولن تهون أبدا".

وصفت الممثلة التونسية هند صبري ما يحدث في الشيخ جراح بأنه "جريمة حرب وانتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية"، وأعربت عن معارضتها لما تقوم به إسرائيل في القدس وقالت "التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها".

دانت الفنانة التونسية درة الممارسات القمعية في القدس، والتهجير القسري للفلسطينيين العزل في حي الشيخ جراح، واعتبرت ذلك "جريمة حرب طبقا لكل المواثيق الدولية".

غرد المغني السوري ناصيف زيتون بصورة في وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح وكتب "أهلنا وناسنا وأحبابنا في فلسطين، الله ينصركم ويكون معكم".

تضامن مطرب أغاني المهرجانات المصري حمو بيكا مع أهالي القدس، ونشر صورة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وقال "وتبقي فلسطين قبلة المقاومة والنضال".

غرد الشيف التركي الشهير بوراك بصورة مصلى قبة الصخرة وكتب "لست وحدك أبدا".

View this post on Instagram

ونشر مقطع فيديو أعرب فيه عن حزنه لما يحدث في القدس، وقال باللغة العربية "قلبي وروحي فداء للقدس"، ثم استشهد بآية من القرآن الكريم لمؤازرته الفلسطينيين، قائلا "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا".

أعلنت المغنية البريطانية دو اليبا عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ جراح، وشاركت عبر قصص موقع إنستغرام بصورة مرفق بها وسم "أنقذوا الشيخ جراح".

وبعد ساعات، نشرت دوا ليبا عبر حسابها الذي يتابعه حوالي 66 مليون شخص، منشورا جديدا لتأكيد دعمها للفلسطينيين يحمل عنوان "ماذا يحدث في الشيخ جراح؟"، وطلبت من متابعيها النقر على منشور آخر يحكي قصة العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الطرد.

وكتبت "هذه أرواح ومنازل أبرياء، يحتاج العالم أن يتدخل ويضع حدا لهذا، يجب إنهاء التطهير العرقي".

نشر المغني البريطاني وعضو فرقة الروك "بينك فلويد" روجر ووترز، مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، للتنديد بأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في القدس.

ووصف ووترز عملية إجلاء العائلات الفلسطينية بأنها تشبه "ممارسات الإبادة الجماعية"، وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، وقال "ما هو شعورك يا جو أن تكون في منزلك ثم يأتي بعض الأشخاص القذرين ليستولوا عليه".

A note from Roger.

It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi

— Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021