يعود المخرج الأميركي كريستوفر نولان، الذي تتميز أعماله ببصمة لا مثيل لها، إلى السينما بأول فيلم سيرة ذاتية له بعنوان "أوبنهايمر(Oppenheimer)، عن حياة عالم الفيزياء النظرية ومخترع القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية جي روبرت أوبنهايمر.

ويكتب نولان ويخرج الفيلم الذي يدور حول حياة الفيزيائي والأستاذ بجامعة كاليفورنيا روبرت أوبنهايمر، الذي لُقب بـ"والد القنبلة الذرية"، وقام بقيادة "مشروع مانهاتن"، الذي اختص ببحث وتطوير إنتاج أسلحة نووية لأول مرة، وأدى إلى اختراع القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية، كما أشرف على اختبار "ترينيتي"، حيث تم تفجير أول قنبلة ذرية بنجاح في نيو مكسيكو.

بطولة جماعية

وينضم إلى الفيلم الجديد مجموعة من أبرز النجوم، ويقوم بدور البطولة الممثل الأيرلندي سيليان مورفي، الذي يعتبر من أكثر الداعمين لأعمال نولان وعمل معه في أفلام عدة، منها ثلاثية "فارس الظلام" (The Dark Knight)، و"استهلال" (Inception)، و"دونكيرك" (Dunkirk).

وأعلن موقع "ديدلاين" (Deadline) عن انضمام الأميركيين روبرت داوني جونيور ومات ديمون أيضا إلى "أوبنهايمر"، كما أشار إلى أن الممثلة البريطانية إميلي بلانت تجري مباحثات لتنضم إلى فريق العمل لتلعب دور زوجة العالم الفيزيائي.

وهذه أول مرة يجتمع داوني جونيور ونولان للعمل معا، فيما يعيد الفيلم لم شمل نولان وديمون بعد أن عملا معا في "بين النجوم" (Interstellar)، وقد صرح الأخير سابقا بأنه "مستعد للعمل في أي فيلم يخرجه كريستوفر نولان".

و"أوبنهايمر" هو فيلم نولان الـ12 في مسيرته الإخراجية والأول له الذي يروي سيرة ذاتية، وقالت دونا لانغلي رئيسة شركة الإنتاج "يونيفرسال بيكتشرز" في بيان عقب الإعلان عن إصدار الفيلم "لقد حطمت أفلام كريستوفر نولان وإيما توماس (منتجة الفيلم) حدود ما يمكن أن تحققه الأفلام السينمائية، ويسعدنا العمل جنبا إلى جنب معهم في هذا المشروع الاستثنائي ونشعر بالامتنان لشغفهم المشترك".

وأما عن الموسيقى التصورية، سيعمل عليها الملحن السويدي لودفيغ غورانسون، الحائز على جائزة الأوسكار وغرامي، خلفا للمؤلف والمنتج الموسيقي الألماني هانز زيمر، الذي زينت تأليفاته أعمال نولان منذ عام 2005، وحصل على 3 ترشيحات أوسكار لأفضل موسيقى أصلية، وأصبحا أحد أكثر ثنائيات المخرجين والملحنين المحبوبين في هوليود.

وذكرت مجلة "فارايتي" (Variety) أن ميزانية "أوبنهايمر" ستكون في حدود 100 مليون دولار، وهو ما يعتبر قليلا بالمقارنة مع باقي أفلام نولان، حيث بلغت ميزانية فيلمه "عقيدة" (TENET) نحو 225 مليون دولار، ليكون بذلك أضخم أفلامه، يتبعه "نهوض فارس الظلام" (The Dark Knight Rises) الذي بلغت ميزانيته نحو 200 مليون دولار، في حين تراوحت ميزانية باقي الأفلام بين 150 و180 مليون دولار.

وسيكون "أوبنهايمر" أول أفلام نولان التي تصدرها شركة "يونيفرسال بيكتشر" بعد علاقة طويلة جمعته مع شركة "وارنر برذرز"، التي أنتجت أو شاركت في إنتاج معظم أفلامه على مدار 18 عاما، والتي حققت جميعها أكثر من 5 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي وحصل على 11 جائزة أوسكار، بما في ذلك ترشيحان لجائزة أفضل فيلم.

انتصار ومأساة

ويقتبس نولان أحداث الفيلم من الكتاب الحاصل على جائزة "بوليتزر" المرموقة "بروميثيوس الأميركي: انتصار ومأساة جي روبرت أوبنهايمر" (American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer)، من تأليف كاي بيرد ومارتن جاي شيرون.

ويتناول الكتاب حياة أوبنهايمر من مسيرته المهنية المبكرة إلى دوره المركزي في الحرب الباردة، ونشر عام 2005، بعد أن أمضى المؤلفان أكثر من عقدين من الزمن في البحث عن حياة العالم الفيزيائي.

وأفادت شركة الإنتاج "يونيفرسال بيكتشر" أن "أوبنهايمر" سيبدأ العمل عليه في أوائل عام 2022، ومن المقرر أن يعرض في 21 يوليو/ تموز 2023، قبل ما يقرب من أسبوعين من الذكرى السنوية للقصف الذري لمدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان.